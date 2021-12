Menù di Natale 2021 | La vera torta salata con gamberi e formaggio

Torta salata a Natale? Certo, ma se vogliamo qualcosa di goloso e originale puntiamo sulla torta salata con gamberi e formaggio!



Quando arrivano le feste di Natale, la torta salata è un must per molti. Se poi mescoliamo pesce, formaggio e verdure abbiamo fatto centro. Ecco come nasce la torta salata con gamberi e formaggio spalmabile.

Uno scrigno di pasta frolla con un protagonista assoluto, perché i gamberi non solo sotto le feste sono un grande ingrediente. E per questo li accompagniamo con i pomodorini e il formaggio spalmabile che sono delicati ma decisi. Il risultato finale? Tutto da mangiare.

Come fare la differenza è semplice: comprate dei gamberi freschissimi, il resto verrà da sé.

Come cucinare la vera torta salata con gamberi e formaggio: giochiamo in anticipo

Il vantaggio della torta salata con gamberi e formaggio sta nel tempo. Preparatela in largo anticipo tenendola in frigorifero fino al momento della cottura.

Ingredienti (per 8 persone)

2 rotoli di pasta sfoglia da 250 g

600 g formaggio fresco spalmabile

900 g gamberi

450 g pomodorini ciliegini

1 limone

origano fresco q.b.

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Partite dai gamberi perché questa è l’operazione più lunga, anche se relativamente. Sgusciateli, poi eliminate la testa e il filo dell’intestino tirandolo su con uno stuzzichino. Lavateli e teneteli in una ciotola.

A quel punto conditeli con 2 cucchiai di olio, il succo del limone, un pizzico di sale e una macinata di pepe fresco. Poi coprite con pellicola e lasciate macerare in frigorifero per almeno 20 minuti.

Intanto che aspettate, passate agli altri ingredidenti: lavate i pomodorini, asciugateli e tagliateli a metà, tritate l’erba cipollina e mettete da parte.

Prendete due teglie e ricopritele con carta forno. Stendete su ognuna la pasta sfoglia arrivando fino ai bordi della teglia e con i rebbi di una forchetta bucherellate la base.

Quindi spalmate il formaggio fresco in parti uguali su tutta la sfoglia creando una base. Poi riprendete i gamberi e appoggiateli sul formaggio in modo uniforme. Poi andate avanti con i pomodorini, regolate di sale e terminate con l’origano fresco.

Poi aiutandovi con la carta forno arrotolare la sfoglia creando l’involucro per la torta salata.

Infornate in forno già caldo a 190° per circa 25 minuti, fino a quando la sfoglia appare bella dorata. Negli ultimi 5 minuti spostate la teglia sulla parte bassa del forno e poi sfornate. Lasciate riposare per almeno 10 minuti prima di tagliare, altrimenti rischiate di rovinare tutto con il taglio.