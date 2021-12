Couperose e blush: gli errori da evitare assolutamente!

Couperose e blush sembrano due parallele che non si incontreranno mai. Se però si evitano alcuni errori e si applicano alcune strategie di makeup, chi soffre di questa patologia non dovrà rinunciare a questo cosmetico.

La couperose è un inestetismo rappresentato da una lesione della cute concentrata sul viso che si evidenzia con macchie rosse e capillari dilatati molto evidenti. Si concentra soprattutto sulle guance, sui lati del naso, gli zigomi.

Quando una donna soffre di questa problematica, avendo il viso chiazzato di rosso, evita di utilizzare il blush che accentuerebbe il problema almeno a livello visibile. La verità è che non si dovrebbe rinunciare al blush, ma imparare a mimetizzare con il makeup questo inestetismo, ecco gli errori da non commettere.

Couperose e blush: gli errori da non commettere nel truccare il viso e i consigli per mimetizzare il rossore in modo perfetto

Se siete tra le donne colpite da couperose, saprete come è difficile riuscire a coprire le zone arrossate con un fondotinta che non sia ultra coprente e formulato per creare una seconda pelle.

Nella vita di tutti i giorni però, sono pochi i cosmetici che si utilizzano soprattutto per quanto riguarda la base viso. Nel caso di couperose, esistono degli errori da non commettere assolutamente:

1- Skincare sbagliata

La pelle con couperose, necessita di prodotti per la skincare formulati appositamente. Attenzione allo shock termico. L’epidermide non dovrebbe mai essere sottoposta a bagni troppo freddi o troppo caldi.

2- Cercare di coprire i rossori con il fondotinta

Un semplice fondotinta, anche fosse uno dei più costosi, non riuscirà a mimetizzare alla perfezione i rossori dovuti alla couperose.

3- Cercare di coprire i rossori con il correttore

Come per il fondotinta, anche il correttore che si utilizza per mimetizzare piccole imperfezioni del viso, non potrà nascondere i rossori dovuti a questa problematica.

4- Non utilizzare un correttore cromatico

Per mimetizzare la couperose, si dovrà sempre utilizzare un correttore cromatico che nel caso di questo inestetismo cutaneo sarà il correttore verde, perfetto per mimetizzare i rossori sulla pelle.

Come creare una base viso quando si ha la couperose: il video tutorial

Seguendo i consigli della bravissima truccatrice Carmela D’Ascoli imparerete a mimetizzare il rossore e potrete utilizzare il blush che preferite!