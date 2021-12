Eva Grimaldi ieri e oggi: la trasformazione dell’attrice

Eva Grimaldi, ieri e oggi: com’è cambiata l’attrice, neo concorrente del Grande Fratello Vip 2021, nel corso del tempo? Tutte le foto.

Eva Grimaldi è una delle attrici più amate dal pubblico. Oltre che per la sua bellezza e il suo talento, negli ultimi anni, è entrata nel cuore del pubblico per la sua bellissima storia d’amore con Imma Battaglia. Una relazione che, inizialmente, entrambe hanno protetto da gossip e rumors vari per poi renderla pubblica e coronarla con il matrimonio. Da anni protagonista del cinema e della fiction italiana, la Grimaldi, ultimamente, si è messa in gioco partecipando anche ad alcuni reality.

Eva Grimaldi ha già partecipato a Pechino Express e all’Isola dei Famosi. Le sue sfide nei reality, però, non sono ancora finite perchè ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini si concluderà il 14 marzo e, tra i nuovi concorrenti pronti a varcare la famosa porta rossa c’è proprio la Grimaldi. Nella casa più famosa d’Italia, la Grimaldi è pronta a portare la sua energia, ma anche la sua bellezza, ma com’è cambiata nel tempo l’attrice?

Eva Grimaldi ieri e oggi: com’è cambiata nel tempo l’attrice

Milva Perinoni, questo il nome di Eva Grimaldi all’anagrafe, è sempre stata una delle donne italiane più belle. I suoi occhi hanno iponitizzato milioni di fans nonostante l’immagine dell’artista sia cambiata nel tempo. Originariamente, infatti, la Grimaldi sfoggiava dei lunghi capelli ricchi, scuri che esaltavano la carnagione chiara così cme gli occhi.

Oggi, la lunga chioma scura ha lasciato il posto ad un taglio corto, biondo e mosso. Il fascino e la bellezza dell’attrice, però, sono sempre indiscutibili. Classe 1961, l’attrice sfoggia un fisico mozzafiato e un viso semplicemente meraviglioso. Bella, sensibilme, umile, simpatica e disponibile, è pronta a regalare al pubblico un altro pezzo di sè entrando nella casa del Grande Fratello Vip 2021.