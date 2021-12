Palpebra cadente? Prova il massaggio push-up prima del trucco!

La palpebra cadente è vissuta spesso come problematica, al contrario un trucco specifico può valorizzare questo tipo di occhio in modo meraviglioso. Se proprio non volete arrendervi, ecco un massaggio dall’effetto lifting che potrete praticare prima del makeup.

Chi ha la palpebra cadente sa perfettamente di dover imparare a truccare gli occhi con tecniche specifiche, cercando di donare profondità allo sguardo con le giuste sfumature.

Per chi possiede questa tipologia di occhi, il trucco non è la sola opportunità per creare l’effetto di una palpebra più alzata, ecco il massaggio ‘push up’ da praticare prima del makeup che regalerà un effetto temporaneo ma molto visibile.

Palpebra che cade : come truccarla nel modo giusto

Nell’occhio con la palpebra cadente, la palpebra mobile è davvero poco visibile, per questo si potrà truccare tenendo sempre conto che l’ombretto dovrà essere concentrandosi sulla piega dell’occhio portando l’ombretto oltre la linea formata dalla palpebra cadente.

Uno dei prodotti a cui molte donne con questo tipo di occhi, pensano di dover rinunciare per esempio è l’eyeliner ma come abbiamo specificato in un approfondimento dedicato al trucco degli occhi a mandorla, non si dovrà rinunciare ma applicarlo con la giusta tecnica.

Chi ha la palpebra cadente, potrà anche enfatizzare il makeup nella rima palpebrale inferiore, creando una sfumatura molto importante.

Il punto di forza del trucco per palpebra cadente, saranno le ciglia. Questo tipo di occhio, necessiterà di ciglia lunghe, folte, e ben incurvate. Le ciglia finte sono infatti considerate un ‘must have’ per gli occhi con palpebra calante.

Palpebra cadente: ecco come praticare un eccezionale massaggio “push up” che apra lo sguardo in pochi minuti!

Il viso è ricco di fasce muscolari, che se allenate riusciranno, attraverso la ginnastica facciale, a regalare anche qualche anno in meno al volto di qualsiasi donna anche delle più mature.

Questo tipo di ginnastica e di stimolazione se applicata alla zona perioculare ed in particolare alla zona del sopracciglio per chi ha la palpebra che cade, riuscirà a creare un effetto lifting momentaneo che renderà il makeup perfetto.

Seguendo il video tutorial della makeup artist Tiziana Zambelli, potrete imparare la tecnica di massaggio perfetta per chi ha gli occhi con palpebra cadente.