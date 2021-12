Cipria fai da te: la ricetta bio semplice e veloce che devi provare!

Cipria fai da te: ecco la ricetta facile e low cost per ottenere un prodotto cosmetico completamente naturale. Procurati subito l’amido di mais, che è l’ingrediente principale!

Con un filo di trucco siamo tutte più belle! Ad ogni viso il suo make up: sopracciglia, occhi, labbra e zigomi devono essere valorizzati nel modo giusto nascondendo, quando ci sono, tutte le imperfezioni.

Non c’è make up davvero ben riuscito senza una base viso impeccabile. Tutto inizia dalla skincare di mattina e sera. Un vero e proprio rituale di bellezza, nel quale un posto d’onore spetta alla detersione. Parliamo di uno step fondamentale per liberare la pelle da tutte le impurità quali cellule morte, sebo in eccesso, residui di smog e trucco.

Quando la pelle è detersa a fondo assicura un trucco long lasting, privo di sbavature. Per farlo, basta utilizzare i prodotti giusti, da giorno e da sera, quali latte detergente e acqua micellare.

Alla detersione segue sempre l’idratazione. Solo se la pelle è nutrita a sufficienza, il make-up sarà in grado di aderire perfettamente e rendere il viso luminoso. Il prodotto irrinunciabile è la crema idratante, meglio ancora se arricchita con principi attivi anti-age.

Dopo aver pulito e idratato il viso, si può passare al make up. Ma, prima di tutto, bisogna fare una buona base. Primer, fondotinta, correttore, cipria e blush sono i 4 prodotti must have da tenere sempre nel beauty case.

In questo articolo, vogliamo soffermarci in particolare sulla cipria, spiegandoti come farla a casa in pochi minuti. Scopri subito di più!

Cipria fai da te: ingredienti necessari e preparazione

Per fare una buona base trucco, la cipria è un prodotto indispensabile. Serve a fissare il fondotinta sul viso per tutto il giorno e a opacizzare la pelle. In commercio si trovano diversi tipi di cipria: in polvere trasparente o satinata, illuminante, correttiva colorata, compatta e minerale.

La cipria va applicata evitando alcuni errori molto comuni. Ma, soprattutto, va scelta in base al colore dell’incarnato. Facciamo un esempio: se hai una pelle con sottotono caldo, allora prediligi una cipria che tenda al beige. Se, invece, il tuo sottotono è freddo, allora indirizza la scelta su una cipria compatta più rosata.

Ma, al di là delle diverse tipologie con prezzi più o meno abbordabili, vogliamo farti una domanda: hai mai pensato ad una cipria fai da te? Se la risposta è no, tranquilla! Ti sveliamo la ricetta top per prepararne una di tipo trasparente, quindi adatta per pelli grasse o miste.

INGREDIENTI:

15 gr di amido di riso;

5 gr di ossido di zinco;

5 gr di argilla bianca.

PREPARAZIONE: Non c’è molto da dire! Non dovrai fare altro che miscelare insieme tutte le polveri!

Risultato: un composto omogeneo dal poter super assorbente, perfetto per opacizzare la pelle. Questa meravigliosa cipria fai da te ha tanti vantaggi. Prima di tutto può essere considerata non comedogena, grazie alla sua composizione leggera che non ostruisce i pori.

Asciuga bene il sebo in eccesso e tende a seccare lievemente la pelle. Inoltre, risulta piacevolmente leggera sul viso. Ne basta davvero una piccola quantità per fissare bene il fondotinta.

A tutti questi vantaggi indiscutibili se ne somma un altro, ovvero il risparmio. Questa cipria fai da te è low cost! L’ossido di zinco costa veramente pochissimo, circa 1-2 euro per 50 gr. Anche l’argilla bianca ha un prezzo molto contenuto e si trova in quasi tutte le erboristerie.

Vale la pena sottolineare che stiamo parlando di un cosmetico del tutto naturale. L’ingrediente principale è sicuramente l’amido di riso, che ha un’azione rinfrescante e lenitiva sulla pelle.

Poi c’è l’ossido di zinco, che ha spiccate proprietà astringenti. Lo troviamo come ingrediente principale di molte creme indicate per il trattamento di acne e brufoli. Disinfiamma la cute a aiuta a riequilibrare la produzione di sebo.

Infine c’è l’argilla bianca, che svolge un importante azione seboregolatrice, prevenendo così la comparsa di acne e punti neri.

Questa cipria si prepara in pochi minuti, senza troppa fatica. Il Natale si avvicina e, allora, perché non organizzare una piccola produzione casalinga? Sarebbe il regalo perfetto da fare ad amiche e colleghe!