Troppa gente a tavola, i trucchi per servire tutti nei tempi giusti

Quando abbiamo troppa gente a tavola, o moltiplichiamo le braccia oppure ci affidiamo ai trucchi. Eccone uno che funziona benissimo

Un pranzo con 10, 15, 20 persone da mettere a tavola e solo voi che occupate della cucina. O siete uno chef abituato a mandare avanti un ristorante, ma che sotto di lui ha anche una brigata di collaboratori, oppure vi serve un trucco.

E per i primi piatti bastano due parole: pasta precotta. Ecco, basta nominarla per vedere qualcuno che storce il naso, ma in realtà in tanti caso è la soluzione migliore. L’alternativa, se non preparate almeno un paio di teglie di pasta al forno, è quella di mettere sul fuoco almeno due pentole abbondanti. Solo così potete cuocere la pasta per tutti (meno di 80-90 grammi a testa non è pensabile) in contemporanea e arrivare in tavola servendo i vostro commensali senza che nessuno rimanga fuori dai giochi.

->>LEGGI ANCHE: Capodanno 2021: menù a buffet, un’idea alternativa per tutti

L’alternativa però è molto valida e pratica, fidatevi. Molti la evitano perché il rischio reale è quello di presentare una pasta scotta o ancora troppo cruda e che non lega bene con il condimento e siamo d’accordo con voi. Ma allora come fare? Usare i trucchi del ristorante, copiando quello che funziona meglio per replicarlo anche a casa nostra.

Troppa gente a tavola, il trucco per risparmiare tempo

La pasta, così come il riso, può essere cotta in anticipo conservando la sua consistenza, il suo sapore e la sua capacità di raccogliere il condimento. E allora partiamo, seguendo passo dopo passo i trucchi per perfetta pasta precotta.

Il primo segreto è la scelta della pasta. Assolutamente di grano duro, tiene meglio la cottura ed è più utile per quello che dobbiamo preparare. Poi tutto quello che serve è una pentola abbondante, del sale grosso e acqua.

Appena l’acqua sarà giunta ad ebollizione, calate la pasta e lasciatela cuocere calcolando esattamente metà del tempo indicato sulla confezione oppure quello che usate di solito. Quando sono passati i minuti che avete calcolato, scolate la pasta e passatela sotto un getto di acqua fredda del rubinetto, per fermare la cottura.

Mescolatela con un cucchiaio di legno, irroratela con un paio di cucchiai di olio d’oliva per non farla attaccare e poi mettetela in un contenitore che potete chiudere. Sigillate il contenitore e mettete in frigorifero: può restare lì fino a 3 giorni.

A quel punto, quando vi servirà, basterà preparare il condimento in una padella o tegame, aggiungere la pasta insieme ad un mestolo di acqua bollente. Aspettate che l’acqua sia evaporata e il vostro primo piatto per una tavolata abbondante sarà pronto.