Accessori Inverno 2021: la nuova, golosa nuance biscotto tutta da scoprire!

Per alcune donne è simile al colore della zucca, per altre è una sorta di cuoio più chiaro, per le golose è semplicemente biscotto.

Le borse e le scarpe proposte dai brand più prestigiosi in questo imminente inverno sono in un nuovo e caldissimo colore. Scopriamo i must-have da farsi regalare a Natale.

Contrariamente a quanto accada con le prelibatezze di pasticceria, gli accessori biscotto non fanno ingrassare. Il colore è intenso e ricorda il cuoio pur non essendolo, è come se avesse una componente arancione ed una punta di beige. Se state cercando qualcosa di nuovo che si abbini con tutto allora guardare queste idee vi sarà molto utile.

Accessori biscotto: scegli tra borse e scarpe le più adatte al tuo stile

La prima proposta di oggi è la borsa minimal chic di Marni, (azienda che da undici anni è di proprietà di Renzo Rosso). La trunk soft media in vitello bottolato ha tre scomparti, due tasche interne e la chiusura con patta. Ottima da portare a tracolla (regolabile) sopra un cappotto monopetto arancio o blu. Il prezzo è di 1250 euro.

Fendi lancia la borsa a spalla con decorazione web, placca con logo color oro e tracolla removibile (1250 euro su Farfetch). L’iconica forma rettangolare della baguette diviene sportiva ed è stata realizzata anche in biscotto chiaro (un beige intenso).

Uno stivale che starà alla perfezione è il modello con catena grossa dorata diamantata (come i ganci della borsa di Marni) alla caviglia Margot Lovecalf di Casadei. Disponibile anche nella versione al ginocchio (1075 euro) hanno tacco grosso ed aperture che lasciano intravedere la caviglia e costano 875 euro.

Anche Liu Jo ha pensato bene di creare un paio di stivali in una gradazione biscotto, in pelle, a punta affusolata e con tacco basso a spillo. Il classico è mixato al glamour in questa calzatura dallo stile deciso. Costano 189 euro.

Scontati del 50% gli stivali di Balie di Loggi sono di tendenza in quanto chunky (ve ne abbiamo parlato recentemente) e perché in cuoio chiaro. Alti fin sotto al ginocchio, hanno le cuciture a vista, punta tonda e maxi suola in tinta. Non ci sono aperture e la fodera interna garantisce il confort. Adatti per le uscite al parco come per gli aperitivi all’aperto in montagna, costano 99,50 euro.

Un accessorio biscotto vi renderà inconfondibili, attualmente in giro, per ora, se ne vedono pochi (fanno eccezione le fashion victim e le influencer, of course). Basta sapere cosa si vuole e creare il giusto match anche, perché no, con la vecchia cintura di sempre.

Silvia Zanchi