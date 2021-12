Amici 21, Maria mette in sfida gli insegnanti: Alessandra Celentano a rischio?

Ad Amici 21 Maria De Filippi ha messo in sfida gli insegnanti. Chi tra Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano riuscirà ad avere la meglio?

Amici 21 è senza dubbio una delle edizioni record della storia del talent show firmato da Maria De Filippi su canale 5. In quanto non solo è riuscito a collezionare veri e propri ascolti record, ma i concorrenti sono anche riusciti a posizionare i loro brani inediti ai primi posti delle classifiche. Insomma, decisamente un bel risultato.

Maria quest’anno però ha voluto fare molto di più, creando avvincenti sfide non solo tra gli aspiranti artisti ma anche tra i loro insegnanti. Qualche puntata fa, dopo una “scenata di gelosia“ di Lorella Cuccarini, che aveva visto ballare Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, la conduttrice ha deciso di lanciare una sfida tra le due.

Nella prima parte della sfida a giudicare è stata Francesca Tocca. La ballerina non si è voluta sbilanciare, affermando che era impossibile dare un giudizio. Così la De Filippi ha chiesto di ripetere la sfida tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano anche durante la settimana successiva e a giudicare ci sarebbe stata lei!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Era la star della danza di Amici: ecco com’è e cosa fa oggi

Alessandro Celentano vs Lorella Cuccarini: il pubblico di Amici 21 salva Lei!

Maria De Filippi sarà il giudice speciale di questa sfida ad Amici 21, ma anche il pubblico del piccolo schermo vuole esprimere la sua opinione a riguardo. Così ci abbiamo pensato noi, lanciando un sondaggio sui nostri profili social e chiedendo di votare chi tra le due insegnanti secondo loro ha danzato meglio.

I giudizi non sono tardati ad arrivare, ma prima di rivelarvi chi ha vinto è doveroso fare alcune precisazioni a riguardo. In quanto questa classifica è stata fatta con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro giudizio sulle due professioniste in questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Annalisa, dall’esordio ad Amici ad oggi: ecco com’è cambiata

Inoltre, il risultato è stato ottenuto attraverso una media di voti ricevuti e trovate le relative percentuali in fondo a questo articolo. Specificato ciò vediamo chi è l’insegnante di Amici di Maria De Filippi che ha colpito maggiormente i telespettatori durante il corso di queste due nuove sfide a suon di latino americano.

I nostri lettori non hanno avuto alcun dubbio su chi votare, in quanto la vittoria appare piuttosto schiacciante, poiché tutti i voti sono andati a favore di Lorella Cuccarini! L’ex insegnante di danza, ed ora titolare della cattedra di canto, ha stracciato Alessandra Celentano, ma il giudizio di Maria sarà uguale a quello dei nostri lettori? Staremo a vedere che cosa sceglierà di fare la conduttrice.

Alla prossima sfida!