Non sai se il long bob è il taglio che fa per te? Fai come Michelle Hunziker!

Il bob lungo di Michelle Hunziker è il taglio medio di cui innamorarsi perdutamente questo inverno. Il motivo? È uno dei tagli più versatili che ci sia!

A dimostrarlo ci sono i moltissimi post di Instagram con cui Michelle Hunziker si è mostrata nelle scorse settimane, ogni volta con un’acconciatura differente.

Con una piega liscia ma morbida, che ricorda tanto quella della compianta Raffaella Carrà, fino alla piega tirata con il righello, che Michelle ha sfoggiato per andare negli studi di All Together Now, fino alla piega mossa e naturale, si può dire che Michelle abbia davvero svoltato completamente il suo look con questo taglio.

Quindi perché non copiarla?

Tutti i modi per portare il bob lungo come Michelle Hunziker

Il bob è generalmente un taglio dritto leggermente scalato. Questo vuol dire che in genere i capelli sono tutti pari (quindi non sfilzati) ma sono più corti sulla parte posteriore del collo e più lunghi davanti.

Quando si immagina un taglio pari, in cui tutti i capelli di una stessa sezione hanno praticamente la stessa lunghezza, si ha sempre il timore che possa essere un taglio noioso e sempre uguale.

Si tratta di una convinzione sbagliata da abbandonare completamente. Lavorando con un po’ di furbizia ma soprattutto con i prodotti giusti e i giusti strumenti è possibile dare di questo taglio moltissime versioni differenti.

In linea generale il consiglio è di optare per una piega mossa se si ha un volto squadrato e magari allungato. Il motivo è che i capelli voluminosi e morbidi sono in grado di addolcire un volto dai tratti piuttosto mascolini ma sono anche in grado di “riempire” visivamente i lati di un viso un po’ magro e lungo, che tende a sembrare sproporzionato.

Se si ha invece un volto paffuto e rotondo il consiglio è di tenere le linee dritte e ordinate, in maniera da “sfinare” il viso ed evitare di riempirlo ulteriormente sui lati.

Inoltre, il bob nasce con una riga centrale, quindi con i capelli divisi in due fasce uguali ai lati del volto, ma questo non significa che non lo si possa portare in una versione giovane, sportiva e dinamica con la riga laterale.

Per questa acconciatura va sempre data ai capelli una piega mossa e naturale, utilizzando spume strutturanti e volumizzanti se si hanno i capelli molto fini e lisci.

La riga laterale e una piega disordinata sono perfette per chi ha poco tempo oppure per chi ha un viso leggermente asimmetrico e vuole mascherare proprio questa piccola asimmetria. Con una piega dritta e una riga centrale le piccole diversità tra le due parti del viso sarebbero davvero molto visibili!

Onde con il long bob? Possibilissimo!

Quando si pensa ai capelli medio – corti in genere ci si convince di dover rinunciare per sempre alle onde così eleganti ma soprattutto così di moda negli ultimi anni.

Fortunatamente non è affatto vero! Con un long bob è possibile realizzare onde morbide utilizzando la piastra o il ferro

Il segreto per onde ben riuscite consiste nel mantenere la parte più alta dei capelli, quindi il primo terzo della loro lunghezza, completamente piatta. Le onde dovranno formarsi a partire dalla parte centrale dei capelli e non dovranno essere troppo strette.

Creando onde troppo strette, infatti, i capelli “si accorcerebbero” e la forma dell’acconciatura non ricorderebbe più quella di un bob lungo ma quella di un caschetto.

Inoltre, le onde troppo strette, simili a boccoli, sono adatte solo a ragazze giovani o molto giovani: a meno che non si abbiano boccoli naturali, non il caso di arricciare i capelli con il ferro dopo i 40!