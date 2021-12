Selvaggia Lucarelli e quell’amore tossico che ha cambiato tutto

Selvaggia Lucarelli è uno di quei personaggi che tutti percepiscono come forte. Eppure, anche lei nel suo passato ha vissuto un momento di debolezza a causa di un amore tossico che l’ha cambiata per sempre.

Ci sono personaggi della tv che non hanno bisogno di presentazioni perché nel bene o nel male sono conosciuti da tutti. Uno tra questi è Selvaggia Lucarelli. Una giornalista affermata che viaggia spesso sul filo del rasoio con le sue affermazioni e che per questo si è fatta la nomea di una donna forte, che sa quello che vuole e con la quale non è sempre facile trattare.

Eppure, dietro la sua corazza si cela anche una donna con un passato difficile. Una donna che è stata vittima di un amore malato, come lei stessa lo ha definito. Un amore di quelli tossici, che fanno male all’anima ma dei quali si sente di aver sempre più bisogno.

Selvaggia Lucarelli e l’amore tossico che le ha cambiato la vita

A distanza di anni, la Lucarelli ha deciso di condividere con tutti l’amore tossico che le ha cambiato la vita e che l’ha resa una persona infelice per ben 4 anni. Anni in cui è venuta meno ai doveri verso se stessa e la sua vita e in cui si rimprovera di non aver reso felice suo figlio Leon che ai tempi era ancora un bambino.

Perché un amore tossico, quando si instaura nella vita di una persona, ha l’effetto di una droga. Se ne sente il bisogno continuo e si vive in funzione di quello, senza riuscire a vedere le cose dalla giusta prospettiva.

Un punto di vista che Selvaggia ha illustrato in un podcast dove ha voluto mettere in risalto i risvolti negativi degli amori sbagliati. Amori che non sono semplicemente infelici ma malati come lei stessa ha definito il suo.

Di quei tempi, i suoi ricordi sono molto tristi. In parte perché non era felice e, soprattuto, perché era incapace di rendere felice suo figlio. Un rammarico che per sua stessa ammissione si porterà dietro per sempre.

Ciò nonostante, dopo tre anni di vita vissuta in funzione di un sentimento sbagliato, Selvaggia è riuscita a riemergere pian piano. Come raccontato nel suo podcast, la sua è stata una lotta interiore fatta di autoanalisi e di punti di forza da trovare pian piano.

Perché a quei tempi, neppure le amiche riuscivano a farla ragionare o a tirarla su di morale. Ed è per questo motivo, che rivolgendosi ad altre donne nelle sue stesse condizioni, Selvaggia ha consigliato loro di consultare sempre ad uno specialista. Uno psicoterapeuta che sia in grado di trattare gli amori tossici e che sappia indicare la giusta via da seguire.

Unica chance per uscirne davvero e per farlo nel minor tempo possibile. Quegli anni persi, dopotutto, lo sono per sempre. E nessuno potrà mai restituirli a chi li perde.

Una realtà che ha spinto la Lucarelli a voler condividere la sua storia di amore tossico. Perché come lei stessa ha dichiarato, si parla ancora troppo poco di questo problema. E questo perché non è grave come il femminicidio. Ciò nonostante fa male alla vita di chi vi si trova coinvolto. E per questo motivo andrebbe compreso e risolto il prima possibile.