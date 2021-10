Selvaggia Lucarelli: dall’affascinante fidanzato alle liti, 5 curiosità che non conosci

Selvaggia Lucarelli è uno dei personaggi più discussi di sempre. Di lei si sa tutto, ma siamo sicuri che non conosci queste 5 cose su di lei!

Selvaggia Lucarelli è senza dubbio uno dei personaggi più discussi, e al tempo stesso amati, del mondo dello spettacolo. La giornalista non da spazio a mezze misure: o la si ama e lo si odia.

Sul web porta avanti numerose battaglie contro gli odiatori del web e contro il sessismo, combattendo in prima linea e non soltanto a suoni di like e commenti. La giornalista, tra l’altro, è pronta a tornare nelle vesti di giudice a Ballando con le stelle e per questo motivo abbiamo pensato di mettere alla prova i suoi fedeli sostenitori, provando a rivelarvi 5 cose che non conoscono di lei.

Pronti a scoprire tutte le curiosità su Selvaggia Lucarelli, la giornalista più irriverente di sempre?

5 cose che sicuramente non conosci su Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, oltre ad essere famosa per le sue continue lotte sul web, ha avuto durante il corso di questi anni numerose discussioni che spesso sono finite in tribunale. Tra queste è impossibile non ricordare quella con Belen Rodriguez, Barbara d’Urso e Alba Parietti. Con quest’ultima, oltre ad avere uno scontro social, c’è stato anche dal vivo visto che ha gareggiato per Milly Carlucci a Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sapevi che è legata al Food Blogger Lorenzo Biagiarelli, che da qualche tempo è uno degli ospiti fissi di Antonella Clerici nel suo E’ sempre Mezzogiorno.

La Lucarelli, sempre per quanto riguarda la sfera privata della sua vita, ama molto viaggiare, ma nonostante ciò tende a non visitare lo stesso luogo per ben due volte. In quanto preferisce scoprire sempre nuovi posti in cui avventurarsi.

Selvaggia, oltre al web, è anche molto presente sul piccolo schermo degli italiani e sapete che tempo fa ha confidato di aver avuto una cotta per lo Chef Cracco? Lo ha notato non appena lui ha fatto il suo debutto nelle cucine di Masterchef e più volte ha provato a farsi avanti, anche attraverso i social e il vasto mondo del web, ma lui alla fine ha scelto la sua attuale compagna, Rosa, ma poco male perché Selvaggia ha trovato poi l’amore al fianco di Lorenzo.

L’ultima curiosità su Selvaggia Lucarelli riguarda, invece, la sua sfera professionale. Sapevi infatti che ha scritto e pubblicato diversi libri? L’ultimo risale all’anno 2019 e si sono tutti quanti rivelati essere un grande successo a livello editoriale.