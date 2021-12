Era la “Sellerona” di Paolo Bonolis: ecco com’è oggi Ela Weber

Chi si ricorda di Ela Weber? Nota in Italia come la “Sellerona” di Paolo Bonolis, oggi ha una vita tutta nuova. Scopriamo come se la passa e cosa fa.

Chi ha a cuore gli anni Novanta, ricorderà sicuramente molto bene Ela Weber. Modella e showgirl tedesca è infatti stata uno tra i nomi di punta di quegli anni ottenendo un discreto successo nel nostro paese. Sebbene la sua carriera ha avuto inizio come modella, i veri riconoscimenti le sono infatti arrivati dalla tv ed in particolare dal lavoro svolto su Canale 5 a Tira e Molla.

Qui, infatti, è stata subito soprannominata Sellerona dal conduttore Paolo Bonolis che l’ha chiamata così (in romano significa grande sedano) per via della sua altezza. In quanto modella, Ela Weber può infatti vantare una statura di ben 1 metro e 80 centimetri. Particolare di bellezza che ai tempi ha contribuito senza alcun dubbio a renderla famosa.

Ma come vive oggi Ela? Da tempo non si hanno più sue notizie. Cerchiamo quindi di capire come se la passa e com’è la sua vita oggi.

Ela Weber: ecco cosa fa oggi la “sellerona” di Paolo Bonolis

Sebbene dopo il successo ottenuto in tv, si sia data al cinema e ad alcuni reality, Ela Weber è sparita dalle scene per diverso tempo. Il motivo della sua scelta è stata una depressione molto forte che l’ha colpita rendendole la vita particolarmente complicata.

Per fortuna, ha potuto contare sulla vicinanza della famiglia ed in particolare della sorella che pur avendo costruito una vita più che stabile in Germania, ha deciso di correre un suo aiuto trasferendosi per ben due anni in Italia.

A quei tempi, infatti, Ela non riusciva più a prendere decisioni o a capire cosa volesse davvero dalla vita. Una situazione estremamente difficile che la sorella ha colto al volo, scegliendo di mettere da parte la sua vita per un po’ in modo da poter correre in suo aiuto.

Un sacrificio che è valso sicuramente la pena visto che per Ela ha fatto la differenza, aiutandola ad uscire pian piano dal tunnel nero nel quale era finita.

Oggi, per fortuna, Ela Weber ha ormai superato quel periodo e quando ne parla le preme ricordare che la depressione non è un capriccio ma una malattia che va affrontata giorno per giorno con il giusto sostegno medico ma anche familiare.

Per fortuna, il passato difficile che l’ha colpita l’ha resa anche più forte ed oggi Ela può dirsi finalmente felice, al fianco del marito che ama e, almeno per ora, lontana dai riflettori. Una scelta della quale ha avuto bisogno probabilmente anche per riprendersi grazie ad una vita con meno pressioni e per certi versi più vera.

Una vita che noi di chedonna.it le auguriamo di vivere sempre al meglio al fine di poter realizzare i suoi sogni sia che questi riguardino ancora lo spettacolo o meno.