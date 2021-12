Cappelli per l’inverno: i modelli più cool e la novità che ti sorprenderà

Cappelli, berrette, cuffie, l’importante è coprirsi. Scopriamo cosa metterci in testa per schivare il gelo ed essere alla moda per un outfit iper chic.

Oggi come oggi non ci sono scelte sbagliate, ci sono solo stili diversi nel mondo della moda. Un esempio? Anche se il bucket hat non è più da considerare all’ultimo grido, ve ne sono svariati molto carini come quello di Off-White (210 euro su MyTheresa) e, se ben abbinato, sarà perfetto nelle ultime piovose giornate autunnali. Vediamo però oggi i cappelli più nuovi e desiderati, tutti rigorosamente sotto i 200 euro.

Idee da mettersi in testa a dicembre

Disegnato in collaborazione con Daniëlle Cathari, il cappello da pescatore beige firmato Woolrich è interamente realizzato in morbido e comodo pile sherpa. Il dettaglio della fascia nera (nello stesso tessuto) crea un contrasto elegante anche su quello che è evidentemente un modello casual. Il prezzo è di 80 euro sul sito ufficiale del brand.

La cuffia in filato mohair di MaxMara è nel classico color cammello, leggera ma calda, sobria ma riconoscibile, ha un pompon in maglia ton sue ton e costa 85 euro. Ottimo il match con la sciarpa coordinata in misto lana (235 euro). La vera novità di stagione è proprio la cuffia, attillata, calda, molto femminile. Uno stile anni Trenta è garantito ma visto che il viso sarà in primo piano, va dedicata una particolare attenzione al make-up!

Sembra però che sia il baker boy hat il modello più richiesto dalle ragazze. A scelta tra un modello in lana come quello proposto da Na-kd (28,95 euro) o con visiera lucida in pelle, è da preferire nei colori bordeaux, petrolio ed ocra.

Il cappello Mary di Borsalino è una cloche in feltro di lana, a tesa larga, sfoderato e con cinta canneté in un bellissimo color mirtillo. Da portare di giorno con un cappotto annodato in vita ed uno stivale flat e la sera con un tubino e décolleté, per un tuffo nel passato. Costa 120 euro.

Se anche la sola idea di portare un cappello vi fa “venire l’orticaria” allora valide alternative per decorare il capo sono i cerchietti ed i paraorecchie ma, a livello di protezione, ovviamente, non sarà la stessa cosa. Con la consulenza di un’esperta, recandosi in un negozio specializzato, si troverà il cappello più adatto alla propria testa ed alla personalità, unica e per tutte noi.

Silvia Zanchi