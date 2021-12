Come preparare il burro chiarificato, il segreto per una perfetta frittura

Ci sono ricette che hanno bisogno della frittura nel burro e non nell’olio ma ci fanno paura per la salute. Con il burro chiarificato aggirate questo problema senza stress

Quante di voi per paura che il burro fritto sia troppo grasso e quindi faccia male alla salute preparano la classica milanese con l’olio a che se la ricetta originale dice il contrario? Alzate la mano, ma credo che sarete in tante. Bene, il trucco per restare più leggere senza rinunce esiste e si chiama burro chiarificato.

Una lavorazione semplice ma essenziale, che di fatto trasforma il burro aumentando di molto il suo punto di fumo senza però alzare il olivello di colesterolo. Per essere chiari: il punto di fumo del burro normale arriva al massimo a 160° e quindi se lo usiamo per friggere, facilmente dopo qualche minuto diventerà nero e poco salutare. Quello del burro chiarificato invece sale fino a 250° e quindi non ci sono pericoli.

Ecco perché il burro chiarificato può essere utilizzato in aggiunta all’olio ma soprattutto come suo sostituto per la frittura. E poi lo ritrovate anche nella preparazione di ricette classiche come come la salsa olandese o la salsa bernese.

Come preparare il burro chiarificato, il procedimento passo dopo passo

In pratica libera composti tossici a temperature molto più alte e quindi la nostra frittura sarà sempre sana e senza pentimenti. Ma cosa serve per lavorare un panetto di burro e farlo diventare chiarificato?

Il principio è quello di separare le proteine e l’acqua dalla materia grassa. Lavorandolo con i metodo che vi spiegheremo, l’acqua e i carboidrati scenderanno sul fondo del pentolino mentre i grassi saliranno in superficie

Quindi ecco cosa vi serbe per prepararlo: Un panetto di burro da 250 grammi, meglio se di malga o del contadino, un pentolino alto e stretto dal fondo spesso, un colino, un mestolo forato, della garza sterile e un recipiente per conservarlo.

Prendete il panetto di burro e versatelo intero nel pentolino. Accendete la fiamma bassa fino a quando si scioglie, senza mescolare. In alternativa potete farlo anche a bagnomaria, l’importante è tenere sempre la fiamma bassa.

Durante questa operazione si formerà una schiuma in superficie, un po’ come quando preparate il bollito. Tutto quello che dovete fare è eliminarla con un mestolo forato e per quello dovete stargli dietro soprattutto nella fase iniziale.

Non appena il burro è completamente fuso, le proteine del latte andranno a fondo e l’acqua evaporerà. Con un mestolo, sollevate il burro chiarificato e versatelo in un colino foderato con una garza (o un foglio di carta assorbente resistente al caldo).

A qual punto potete utilizzarlo subito oppure conservarlo in un recipiente di plastica o un

barattolo di vetro, basta che abbiano il coperchio. Ma il grosso vantaggio è che potete congelarlo, mentre se lo conservate in frigo, avrà la stessa scadenza che era segnata sulla confezione del panetto di burro usato.