Menù di Natale 2021 | Alici gratinate in tortiera: l’antipasto che conquista

Se appartenete al partito che non fa festa a Natale senza il pesce in tavola, ecco l’antipasto che stavate aspettando: le alici gratinate in tortiera, pronte in mezz’ora

Ancora una volta per le nostre feste di Natale andiamo a pescare nella tradizione e non usiamo questo verbo a caso. Perché il nostro consiglio di oggi per il pranzo di Natale (ma non solo) è un piatto con un pesce povero, ma ricchissimo di gusto. Le alici gratinate in tortiera arrivano dalla tradizione popolare napoletana, una ricetta che pensa alla sostanza e non alla forma.

Il classico piatto che potete preparare con poca spesa e tanta resa: alici (o acciughe) fresche, prezzemolo, aglio, olio e pangrattato. Tutto qui ed è già moltissimo anche perché questa ricetta è pronta in pochi minuti e piacerà anche ai bambini perché non c’è il timore delle lische.

Alici gratinate in tortiera, pronte in meno di 30 minuti

Dieci minuti per pulirle e prepararle, un quarto d’ora per cuocerle in forno. Ecco perché le alici gratinate in tortiera sono in cima alla top ten dei nostri antipasti preferiti. E presto diventeranno gettonatissime anche a casa vostra.

Ingredienti:

400 g di alici

2 spicchi d’aglio

1 mazzetto di prezzemolo fresco

4 cucchiai di pangrattato

3 cucchiai di olio extravergine

sale fino q.b.

Preparazione:

Se le alici che avete comprato sono già pulite, tanto meglio. Altrimenti non è comunque difficile: dovete solo eliminare la testa, la coda e la lisca centrale per ricavare i filetti.

A quel punto sciacquatele sotto acqua corrente e prendete la tortiera. Sulla base versate i cucchiai di olio extravergine per ungerla. Poi disponete i filetti di alici a raggiera ricoprendo tutta la superficie e cospargetele con il prezzemolo tritato insieme all’aglio. Completate con il pangrattato, un pizzico di sale fino e ancora un giro d’olio.

Infornate la tortiera a 180° per circa 7 minuti nella parte centrale del forno. Quindi azionate il grill, aumentate la temperatura a 200° e piazzate la tortiera al piano superiore del forno. Fatela gratinare per 5 minuti, spegnete e tirate fuori. Potete servire il tortino ancora caldo oppure tiepido, sarà comunque buono.