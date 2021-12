Antonella Clerici e il lutto che l’ha segnata per sempre

Antonella Clerici è un personaggio famoso per la sua allegria innata e per la capacità di mettere sempre tutti a proprio agio. Eppure, nel suo passato, serba un lutto che l’ha cambiata per sempre.

Tra i personaggi che non hanno bisogno di presentazioni c’è senza alcun dubbio Antonella Clerici. Conduttrice tv di successo, è infatti da sempre in grado di entrare nelle case degli italiani grazie al suo sorriso e ai modi che la rendono unica nel suo genere. Sempre briosa, allegra e in grado di mostrarsi a tutto tondo senza mai venir meno al tacito patto di sincerità verso i telespettatori, ormai da anni è tra le donne più seguite del nostro paese.

Un ruolo che gestisce da sempre con grande attenzione e con il massimo rispetto, donando sempre quel pizzico di buon umore di cui si ha tanto bisogno. Eppure, nonostante la sua allegria, anche Antonella ha subito dei grandi dolori in passato. Alcuni sono stati più volte raccontati in tv o attraverso interviste toccanti mentre per altri c’è stato maggior riserbo.

La conduttrice, infatti, è riuscita a parlare della scomparsa della madre avvenuta nel 1995 solo di recente e non senza un’evidente commozione. Commozione alla quale ha aggiunto anche un messaggio importante per il pubblico che da sempre la segue con grande affetto.

Antonella Clerici e il lutto per la scomparsa della madre

Ci sono perdite che si fanno sentire più di altre. A volte perché colpiscono persone particolarmente care ed altre perché arrivano all’improvviso senza dar modo di prepararsi al distacco. Per Antonella Clerici è stato così con la madre.

Come da lei stessa raccontato tempo fa al settimanale Di Più Tv, la madre è infatti scomparsa a causa di un melanoma maligno che l’ha portata via in soli tre mesi. Una vera tragedia che, com’è facile immaginare, ha sconvolto per sempre la vita della Clerici che, a distanza di anni, non riesce a non commuoversi quando ne parla.

E come nel suo stile, da persona sempre pronta ad agire, la Clerici ha scelto di diventare ambasciatrice dell’Airc, promuovendo con sentimento la prevenzione, metodo indispensabile per conoscere da subito mali che se presi per tempo possono essere curati o attenuati.

Un messaggio che oggi più che mai si sente di portare avanti anche in ricordo dell’amata madre che ormai non c’è più e che ai tempi scomparve in fretta a causa di un male aggressivo.

Un male che forse neanche oggi sarebbe stato curabile ma che a detta della Clerici, grazie alle nuove cure, avrebbe potuto agire meno velocemente donando loro più tempo insieme.

