Antonella Clerici, l’annuncio inaspettato manda in delirio il pubblico. Presto cambierà tutto

Antonella Clerici non smette di stupire il suo fedele pubblico. Poche ore fa ha annunciato un’importante svolta nella sua vita.

Antonella Clerici, anche se la stagione televisiva si è ormai conclusa, sa sempre come stupire il suo fedele pubblico. Questa volta la sua carriera professionale ha poco a che fare con quello che ha recentemente annunciato, in quanto la sua confidenza riguarda la sfera privata della sua vita. Quella sfera che ha sempre protetto dai media, scegliendo di condividere con i suoi fedeli telespettatori soltanto quello che riteneva opportuno come la notizia di oggi.

Intervistata dal settimanale Oggi, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha rivelato che il suo compagno, Vittorio Garrone, vorrebbe da tempo sposarla e che lei, che non ha mai fatto mistero di non credere più di tanto al matrimonio, sembrerebbe aver cambiato idea. Tant’è che ha confidato che prima o poi potrebbe anche accettare la sua proposta, sempre che lui si sbrighi a farla visto che ufficialmente non glielo ha mai proposto.

Antonella Clerici si sposa? Vediamo che cosa ha confidato alla nota rivista in tal proposito.

Vittorio Garrone e Antonella Clerici presto sposi: lei lo annuncia così

Antonella Clerici ha raccontato al grande pubblico che non di rado il suo compagno introduce il tema del matrimonio tra le loro conversazioni, aggiungendo che non appena glielo chiederà lei non potrà glissare su tale richiesta e sarà costretta a risponderlo. La conduttrice, contrariamente alle esperienza passate, non sembrerebbe essere così contrariata. Tanto da rispondergli che lei gli darà assolutamente una risposta, ma che prima lui deve farle la tanto attesa proposta!

“Vittorio me la butta lì con una certa frequenza” ha confidato la conduttrice. “Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarti e tu dovrai rispondermi” le direbbe lui, provando a capire se anche lei prova il suo stesso desiderio. “E io che ho sempre pensato che il matrimonio mi porti un po’ sfortuna, replico ironica che la risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta” ha aggiunto lei, ricordando che fino a qualche tempo fa non vedeva di certo il matrimonio tra i suoi progetti futuri ma ora le cose sembrano essere cambiate. “Ma ci stiamo davvero pensando, mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita“ ha poi concluso, mandando in visibilio i suoi fedeli telespettatori e non solo.

Anche numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si sono complimentati con lei, felici più che mai che sia riuscita a trovare l’uomo della sua vita.

Tutto sembra essere pronto, o almeno le buone intenzioni sembrano esserci davvero tutte. L’unica cosa che manca è che Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici, si sbrighi nel farle la tanto attesa proposta. Anche perché lei sembra davvero propensa a pronunciare per la prima volta quel tanto atteso sì!