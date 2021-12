Come non ingrassare prima delle feste senza seguire una dieta

Per non arrivare appesantiti a Natale ecco i segreti per non ingrassare prima della festa senza seguire una vera dieta.

Ormai siamo entrati nel pieno spirito natalizio, dicembre è iniziato e i preparativi al Natale sono più o meno partiti un po’ per tutti. Dall’allestimento della casa, all’albero, i regali, fino ad arrivare alla scelta dei menù per le feste.

Insomma, anche quest’anno ci siamo, è quasi arrivato il magico momento dell’incontro con pandori, panettoni e torroni e noi siamo ancora con qualche chilo di troppo da smaltire. Un bel problema.

Ma nemmeno troppo, perché se non amate seguire una dieta vi sveleremo qualche segreto per non ingrassare prima delle feste. Ecco le dritte per perdere qualche chilo prima di iniziare la maratona natalizia.

Ecco come non ingrassare prima delle feste senza dieta

Se seguire una dieta può sembrare per tanti una tortura vi sveleremo alcune dritte per non ingrassare, ma anzi perdere anche qualche chilo in vista delle festività natalizie, dove si sa, è difficile fare il conto delle calorie.

In questo periodo infatti è praticamente impossibile non cadere in tentazione e automaticamente si accumula inevitabilmente qualche chiletto di troppo. Se non amate seguire un vero e proprio regime ipocalorico però potrete tentare di dimagrire seguendo piccoli accorgimenti.

Premettendo che se il sovrappeso è elevato o si soffre di particolari patologie è bene seguire ciò che suggerisce uno specialista, ovvero un esperto in nutrizione come un nutrizionista.

Altrimenti potrete adottare alcuni di questi piccoli trucchi per non prendere chili in vista delle prossime feste, senza seguire una vera e propria dieta, ma semplicemente adottando alcuni stratagemmi.

1) Tisane. Quando arriva il freddo puntualmente la voglia di bere acqua si fa sentire molto di meno. Ciò non toglie che invece bere sia fondamentale per l’organismo. E allora per ovviare alla mancanza di liquidi inseriamo nelle nostre buone abitudini le tisane. Se non si soffre di patologie o intolleranze si potrà andare direttamente in erboristeria e farsi consigliare un mix di erbe adatto, magari dall’effetto detox. Alcune possono migliorare la digestione, altre sgonfiare, altre depurare e così via.

2) Aperitivo sì o no? Se non riuscite a fare a meno dell’aperitivo almeno cercate di non bere i cocktail ma optate per un bicchiere di vino, meglio ancora se rosso che contiene polifenoli. Per il resto dite addio agli snack. Preferite allora una galletta di riso o di mais.

3) Occhio ai condimenti. Un’altra regola importante è non abusare dei condimenti. Scegliete sempre l’olio extra vergine d’oliva e dosatelo con cura, senza abusarne. E poi aiutatevi con spezie, limone, ma limitate invece fortemente il sale perché crea ritenzione idrica e non aiuta di certo nella missione dimagrante.

4) Carboidrati fino a pranzo. A colazione e pranzo si possono mangiare, sempre nelle dosi raccomandate, ma poi per cena meglio evitare optando invece per le proteine. Carne, pesce, legumi da accompagnare alle verdure.

5) Fare movimento. Camminare è estremamente benefico sia dal punto di vista fisico che mentale. Fare una passeggiata all’aria aperta riattiva i sensi e aiuta a dimagrire. Altrimenti optate per qualche workout fai da te ma se non siete allenati non esagerate, meglio partire piano con cose semplici e facendosi aiutare da un trainer.

Se si agisce in forma preventiva riusciremo a perdere qualche chilo senza arrivare appesantiti a Natale e senza aver seguito necessariamente una vera e propria dieta.