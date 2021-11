Come arrivare in forma a Natale: ecco la dieta pre-natalizia

Manca ormai poco all’inizio delle feste: ecco come arrivare in forma a Natale con la dieta pre-natalizia, scopriamo il menù.

Siamo ormai entrati nel clima natalizio. Quando andiamo al supermercato vediamo già ogni bendidio sugli scaffali: dai pandori ai panettoni, passando per cioccolatini, caramelle, cotechini, spumanti e troppo ancora potremmo continuare.

E tutto questo non ci aiuta di certo se l’obiettivo è perdere peso. Tanto più che andiamo incontro al periodo in cui mangiamo di più in assoluto, ovvero quello di Natale. Nell’arco di 15 giorni infatti sono racchiuse tante festività. Oltre al Natale, c’è Capodanno, la Befana, non contando gli altri giorni festivi in mezzo.

Insomma, un vero e proprio problema se dobbiamo dimagrire. Allora è bene correre sin da ora ai ripari così da non farci cogliere impreparati e poter fare anche qualche sgarro in più sotto le feste. Scopriamo come arrivare in forma a Natale con la dieta pre-natalizia.

Ecco la dieta pre-natalizia per arrivare in forma per le feste

Se il pensiero delle abbuffate natalizie vi mette in ansia sappiate che non siete i soli. Secondo una ricerca di ‘Nutrimente Onlus’ riportata da Vanity Fair ben un italiano su 3 prova agitazione nei confronti dei menù di Natale e vive questo periodo con i sensi di colpa.

E in effetti, nel periodo delle feste ingrassare è molto più semplice, addirittura secondo gli esperti si possono prendere in questo lasso di tempo ben 4 chili. A dirlo il professor Pietro Migliaccio, nutrizionista ed ex presidente Sisa, ovvero la Società italiana di scienze dell’alimentazione, purtroppo deceduto nel gennaio 2020.

Sempre secondo il noto nutrizionista l’incremento di peso è dovuto oltre che ai cenoni anche all’abitudine di mangiare spesso durante le feste e la mancanza di attività fisica.

E allora come comportarsi prima di Natale? Scopriamo come arrivare in forma per le feste. Per evitare di incamerare troppi chili è importante seguire un’alimentazione mirata già a partire da due settimane prima dell’inizio degli stravizi.

A redigere tale regime ipocalorico è stato il noto medico, ormai defunto, il professor Pietro Migliaccio, appunto, che ha stilato un menù giornaliero da 1100 calorie così da poter eliminare almeno un paio di chili prima delle feste.

Tale regime alimentare, però, anche a detta dell’esperto va seguito solo in caso di buona salute e comunque è sempre bene rivolgersi al proprio medico prima di intraprendere qualsiasi dieta.

Scopriamo allora la dieta pre-natalizia proposta dal professor Pietro Migliaccio e riportata da Vanity Fair.

1) Colazione. Iniziamo la giornata con una tazza di latte parzialmente scremato, del caffè se gradito, e poi o due fette biscottate o 4 biscotti secchi. Se il latte e caffè non sono graditi si può optare per un tè con un cucchiaino di miele.

2) Spuntino di metà mattina o metà pomeriggio. Per spezzare la fame via libera allo spuntino di metà mattina da fare con frutta fresca e di stagione come mele, kiwi, pere, arancia o una spremuta. A metà pomeriggio invece si può scegliere tra un pacchetto di cracker o uno yogurt magro altrimenti una barretta ai cereali. Infine va bene anche una piccola porzione di frutta secca o un tè con qualche biscotto.

3) Pranzo e cena. Possiamo optare per un secondo piatto e un contorno di verdure. Spazieremo tra pesce, legumi, uova o formaggi e poi il pesce. Alimento fondamentale in questo regime perché alleato della linea. Esso contiene molte proteine e poche calorie. Inoltre, è fonte di Omega 3 benefici per l’organismo e fornisce vitamine e sali minerali. Possiamo sceglierlo o fresco o in conserva come tonno, sardine, sgombro, acciughe e salmone. A questo abbiniamo anche 40 grammi di pane. Solo la cena del sabato sera è libera e a pranzo la domenica si può consumare un piatto di pasta.

Con questi pochi consigli possiamo arrivare in forma per le feste. Poi, ovviamente dovremo mantenere questi piccoli sforzi non vanificando tutto nell’arco di 15 giorni. Infine, ricordiamo che prima di intraprendere qualsiasi regime alimentare dietetico è sempre bene chiedere il parare del medico.