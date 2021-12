Giulia De Lellis a Milano in un outfit invernale bianco tutto da copiare!

Giulia de Lellis a Milano sfoggia un outfit invernale al passo con le tendenze assolutamente da copiare! Vediamo insieme il look di Giulia De Lellis e proviamo a ricrearlo, a modo nostro, e al prezzo low-cost con SheIn!

In un epoca in cui lo smartphone è diventato il nostro migliore amico e non riusciamo ad allontanarci da lui per più di 10 secondi, è chiaro che per ogni dubbio o consiglio troviamo suggerimenti in esso. Per il meteo, per le notizie del giorno, per le ricette in cucina e soprattutto per gli outfit. Ebbene si, da quando la figura delle influencer ha sostituito le top model e le It-Girls degli anni 2000, ogni volta che ci manca l’ispirazione per creare un look prendiamo spunto da loro. A volte sarebbe meglio non farlo, perché non sempre le influencer che seguiamo hanno buon gusto del vestire, ma altre volte bisognerebbe copiarle alla lettera.

Questo è il caso della guida di stile di oggi, ossia di un look indossato da una delle influencer più popolari e amate del momento. Stiamo parlando di Giulia De Lellis e del look invernale indossato solo poche ore fa a Milano.

Non possiamo negarlo, da quando le nostre vite e le vite di tutti sono esposte sui social media è sempre più difficile rimanere originali. Se prima dei social media potevamo osare con un look, perché ci piaceva o ci rispecchiava a pieno, adesso difficilmente indossiamo look che non abbiamo visto precedentemente su una o su quell’altra influencer.

Forse per paura di sbagliare o di andare fuori strada con le tendenze, la verità però è questa ed è comune a tutti.

A volte però le influencer, con i loro look e consigli di stile, ci spingono ad osare laddove noi non avremmo avuto il coraggio di fare, sfoggiando look più particolari e ricercati.

Ed è proprio in queste occasioni che noi amanti della moda dobbiamo prendere spunto da loro. Trovare nei loro look l’ispirazione per creare i nostri, originali e personali!

Oggi faremo proprio questo: prenderemo ispirazione dall’ultimo look indossato da Giulia de Lellis a Milano e proveremo a creare degli outfit invernali in linea con le ultime tendenze!

Siete pronte? Iniziamo!

Giulia de Lellis: il total look bianco e rosa invernale da copiare assolutamente!

E chi lo ha detto che per essere alla moda si deve spendere un patrimonio? Per creare dei total look di tendenza bisogna sapere scegliere bene e abbinare ancora meglio!

Vediamo subito il look di Giulia De Lellis:

l’influencer romana ha postato pochissime ore fa sul proprio profilo social una foto in cui, passeggiando per Milano, indossava un completo invernale super trendy. Si trattava di un outfit total white, composto da maglioncino con lavorazioni su collo e maniche, shorts a vita alta e largo in gamba, calza coprente e sabot con tacco a spillo e punta quadrata. Il tutto poi abbinato ad una pelliccia ecologica rosa e bianca sfumata del brand Disclaimer, dal costo di € 246,00.

Perché il look della De Lellis è da copiare? Innanzitutto perché è chic, ossia comprende alcuni dei capi più chic e trendy del momento, come lo shorts a vita a vita, il sabot e le calze colorate coprenti. In più il fatto che il total outfit sia di color bianco aumenta lo stile, perché indossare un total look bianco non è facile, ma neanche andar via dal nero in inverno è semplicissimo.

Quindi, Brava Giulia de Lellis! Ottimo abbinamento di colori e di tendenze!

Ma veniamo a noi! Come possiamo ricreare il total look a basso costo? Con Shein!

Ho selezionato per voi alcuni capi per ricreare il look di Giulia De Lellis:

pelliccia ecologica teddy € 38,00

shorts bianco a vita alta largo in gamba € 17,49

Con questi due capi potrete creare un look ispirato a quello dell’influencer romana, cercando però di essere originali, inserendo il vostro tocco particolare!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sul total look di Giulia de Lellis e su come ricrearlo.

Alla prossima guida di stile, con tante novità che vi aspettano!