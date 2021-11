Trucco labbra Natale 2021: l’ultimo trend sono glitter e paillettes

Trucco labbra Natale 2021, tante novità in arrivo! Il make up delle feste diventa prezioso, con glitter, pailettes e luccichii ad alto impatto. Prendi subito spunto, se desideri un look super chic!

Natale 2021: manca ormai un mese esatto! Certo, non sarà come quello degli anni passati, perché l’emergenza sanitaria Covid-19 non è finita e richiede ancora tanta prudenza, soprattutto nei comportamenti.

Anche quest’anno si dovrà fare a meno delle grandi tavolate; le occasioni di socialità saranno limitate, ancor di più con l’introduzione del Super Green Pass a partire dal prossimo 6 dicembre.

Il clima non è dei migliori, c’è tanta preoccupazione su più fronti. Ma, questo, non può e non deve frenare la voglia di vivere l’atmosfera magica del Natale. Le città iniziano a vestirsi a festa, le vetrine dei negozi accolgono i primi meravigliosi addobbi. La pandemia non è finita, ma si cerca di guardare al futuro con ottimismo.

Che si tratti di un cenone romantico a due oppure di una piacevole serata trascorsa con i parenti più stretti, non dobbiamo rinunciare ad avere un look impeccabile. In fondo anche l’occhio vuole la sua parte, no?

Dobbiamo affrontare le prossime festività con positività, partendo dalla cura della nostra immagine a 360°, dall’outif all’hair look, passando per il make up. In ogni caso la parola d’ordine è stupire! In tal senso, molti spunti arrivano dalle social influencer su Instagram. Le labbra sono protagoniste del trucco delle feste e si vestono di luccichii meravigliosi!

Trucco labbra Natale 2021: tutte pazze per l’effetto super glow

Trucco labbra Natale 2021: via libera ai giochi di luce! I rossetti sono scintillanti e si vestono di gloss, glitter e paillettes. I colori che vanno per la maggiore sono il rosso, l’oro e l’argento.

Sul come e quanto brillare, però, bisogna fare attenzione ad evitare cadute di stile. Applicare troppe paillettes sulle labbra (ma anche sugli occhi), potrebbe far risultare il make up troppo carico.

Per non sbagliare ti consigliamo, anzitutto, di utilizzare paillettes e glitter soltanto per il trucco serale. Puoi applicarli per dare un tocco di luce come top coat su smokey eyes più intensi, oppure per creare dei punti luce particolari su zigomi e labbra. Devi però evitare l’effetto super luccicante su tutto il viso! Per esempio, se scegli di applicare delle paillettes sulle labbra, non metterne anche sugli occhi.

Prima di truccarle, assicurati che le tua labbra siano in buona salute. Siamo entrati nella stagione fredda ed è più facile che possano screpolarsi. Se ti accorgi che lo sono, cerca di idratarle in profondità con un buon lip balm. In commercio se ne trovano tanti, cremosi e vellutati; i migliori sono quelli a base di aloe vera o burro di karité.

Se non hai grossi problemi, allora puoi fare subito tuo l’ultimo trend della bocca effetto sparkling. Ecco come si realizza questo fantastico make up: applica il classico rossetto e, poi, aggiungi un po’ di glitter trasparente giusto al centro della bocca. Fungerà da base su cui fissare le paillettes, da scegliere rigorosamente di un colore in perfettamente abbinamento a quello del rossetto.

Per un effetto più naturale, puoi usare un lip gloss nude, sul qualche poi applicare direttamente le paillettes. Per il trucco delle feste, quest’anno, i colori di rossetti più alla moda sono il rosso, in tutte le sue sfumature fino al corallo, il rosa, dal nude al pesca fino alla raffinata nuance malva, il marrone, nelle sue versioni più calde e le tonalità sottobosco.

Ti abbiamo svelato tutti i segreti per un fantastico trucco labbra delle feste. Procurati fin da ora tutto l’occorrente. Per glitter e paillettes, non farai molta fatica: se ne trovano tanti in commercio (anche online), di varie marche e prezzi.

Per questo Natale, metti al bando preoccupazioni e brutti pensieri. Regalati un make up luminoso e scintillante da vera diva.

Devi essere sempre perfetta, anche se già sa che dovrai fare gli auguri in videochiamata a parenti e amici lontani. Il motto è: never giver up!