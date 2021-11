Ex naufraga dell’Isola mamma per la prima volta: nati i gemelli

Ex naufraga dell’Isola dei Famosi, amatissima dal pubblico, è diventata mamma per la prima volta di due gemelli: il dolce annuncio.

Grande felicità per un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il marito. Dopo averlo desiderato tanto, l’ex naufraga è diventata mamma per la prima volta. La felicità per i neo genitori è doppia perchè l’ex concorrente dell’Isola ha partorito due gemelli. Il dolce annuncio è arrivato dai social dove, pochi giorni fa, aveva regalato ai fan alcune foto del pancione.

L’ex naufraga che è diventata mamma è Gracia De Torres che ha partecipato all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi, nel 2016. Nell’annunciare la gravidanza, Gracia, sui social, aveva scritto:

“1º e 2ª ECO. A volte quando desideri troppo un miracolo, arrivano due!!! GEMELLI IN ARRIVÒ 👶🏽👧🏼💙💗 A veces cuando pides muchas veces un milagro, LLEGAN DOS! Mellizos os esperamos!! P.s non sapete che dura è stato per me tenere questo segreto così a lungo. Devi dire che alcuni di voi ( vedendo le dimensioni della mia pancia avete indovinato ). Amori non vediamo l’ora di mangiarvi!!”.

L’ex naufraga dell’Isola Gracia De Torres mamma di due gemelli

Oggi, domenica 28 novembre, con una foto pubblicata sui social, Gracia De Torres ha così annunciato la nascita dei suoi bambini. Sposata con Daniele Sandri, Gracia è diventata mamma di un maschietto e una femminuccia. Ad annunciarlo è stata lei stessa pubblicando la foto che vedete qui in basso.

“Mai avrei sognato niente di così perfetto”, ha scritto nella didascalia che accompgna la foto. Tantissimi i messaggi di auguri da parte di fan e amici tra cui spiccano quelli dell’ex attore spagnolo de Il Segreto nonchè ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi Jonas Berami, Karina Cascella e Raffaella Modugno.

Per Gracia De Torres e il marito Daniele Sandri, dunque, da oggni inizia ufficialmente il viaggio più bello della loro vita. Dalla redazione di Chedonna i migliori auguri ai neo genitori e un benvenuti al mondo ai piccoli!