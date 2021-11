Stanca dei soliti termometri lenti? La soluzione per misurare la febbre al tuo bambino è il termometro online! Ecco le migliori applicazioni da avere sul tuo smartphone

Chi lo ha detto che per misurare la temperatura corporea sia necessario il termometro? Ormai esistono svariate app per misurare la febbre, gratuite e disponibili ogni giorno per tutti i nostri smartphone, sia Android che iOS. Alcune molto efficaci, altre meno precise, ma tutte rapide e in grado di aiutarci a capire se c’è qualcosa che non va!

Utili soprattutto per misurare la temperatura corporea del vostro bambino. Infatti l’applicazione per misurare la febbre aiuta a rendere questo gesto ancora più semplice e veloce. Tutti noi abbiamo dovuto misurarci la febbre almeno una volta nella vita e chi è genitore sa quanto è complicato riuscire a misurarla bene ai bambini. Bisogna riuscire a farli stare fermi e ci vuole diverso tempo prima di riuscire nell’impresa.

Le migliori app per misurare la febbre

Oggi vi vogliamo parlare delle migliori applicazioni per misurare la febbre. Si tratta di app disponibili gratuitamente per i nostri smartphone.

Termometro – misura febbre

Si tratta di un’app che permette di misurare la febbre tramite la fotocamera. Calcola la temperatura corporea e il livello di febbre analizzando i battiti cardiaci.

Purtroppo come vi accennavamo nel paragrafo precedente quest’applicazione non ha un risultato affidabile al 100% ma un margine di errore può essere accettato. Basta posare il dito indice sulla lente della fotocamera per far analizzare i battiti e le variazioni di temperatura.

Thermo – Gestione della febbre

L’app Thermo aiuta a prendersi cura della salute di tutta la famiglia. Ideata appositamente per essere utilizzata con Thermo, il termometro temporale intelligente di Nokia, l’applicazione sincronizza automaticamente la temperatura degli utenti tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Ogni utente sarà quindi in grado di visualizzare una cronologia completa delle temperature sul suo diario. Per una cronologia ancora più dettagliata, puoi facilmente aggiungere informazioni extra a ogni temperatura.

MyTemp

MyTemp è un’applicazione che ti supporta giornalmente per la misurazione della temperatura con una tecnologia all’avanguardia che soddisfa curiosità ed esigenze specifiche: all’aperto, al chiuso, in casa ed in ufficio, permette di conoscere la temperatura di un oggetto, di un ambiente o semplicemente di rilevare la temperatura di un cibo o di un liquido.

Tale applicazione, MyTemp, utilizza l’omonimo accessorio hi-tech, vero e proprio termometro digitale compatto e leggero che consente la rilevazione della temperatura senza contatto diretto.

L’applicazione permette di salvare le misurazioni in una rubrica configurabile e visualizzare i dati raccolti come storico delle misurazioni in un grafico di facile lettura.

La rilevazione della temperatura avviene a distanza ricevendo ed elaborando i dati della temperatura in meno di 3 secondi grazie all’applicazione che garantisce vantaggi immediati: comodità, velocità e facilità di utilizzo.

Tramite l’app è possibile accedere rapidamente ai servizi di navigazione verso farmacie di turno e ospedali più vicini, impostare promemoria con scadenza e testo personalizzati e consultare direttamente il manuale d’uso.