Ex cantante di Amici amatissima dai fan: ecco com’è e cosa fa oggi

Ad Amici di Maria De Filippi la sua bella voce non è passata inosservata, ma oggi che fine ha fatto dopo il successo in tv? Ecco com’è la sua nuova vita e com’è cambiata durante il corso di questi anni dal suo debutto televisivo.

Amici di Maria De Filippi durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi talenti. Alcuni sono riusciti a fare carriera e a diventare delle colonne portanti del panorama artistico nostrano. Altri purtroppo non hanno avuto la stessa fortuna e dopo poco sono sfuggiti dal radar del pubblico del piccolo schermo.

Altri ancora invece hanno proseguito per la loro strada, prendendo parte anche ad importanti progetti televisivi. Tra questi ricorderete senza dubbio la cantante Roberta Bonanno. La cantante prese parte al talent show di Maria De Filippi durante l’edizione vinta da Marco Carta ed aveva fatto breccia nel cuore dell’insegnante di canto Grazia De Michele.

Da quel momento sono passati diversi anni e alcuni telespettatori si chiedono che fine ha fatto Roberta Bonanno di Amici. Ecco com’è cambiata la sua vita dopo il successo in tv.

Che fine ha fatto Roberta Bonanno di Amici di Maria De Filippi

Roberta Bonanno, durante il suo percorso ad Amici, non è passata di certo inosservata e non solo per la sua bella voce, ma anche per il suo carattere tutto pepe. Storiche sono le sue discussioni con Marco Carta, dimostrando di avere una certo temperamento non solo per quanto riguarda il campo artistico della sua vita ma anche quello caratteriale.

Dalla fine della sua esperienza nel talent show di canale 5 sono passati diversi anni e per questo motivo alcuni telespettatori si chiedono come sia cambiata la sua vita da quel momento che è stato senza dubbio molto importante per lei, considerando che le ha permesso di poter raggiungere il successo tra il grande pubblico.

Roberta è cambiata molto anche dal punto di vista fisico. Oggi appare molto più snella rispetto al passato e molto più sensuale, segno che ha stabilito una delle più grande relazioni che si possano avere: quella con se stesse.

Per quanto riguarda la sua carriera, invece, durante il corso di questi ha preso parte a numerosi progetti, prendendo anche parte a Tale e Quale Show, dove è riuscita a classificarsi tra i primi posti. Oggi invece si occupa di dare lezioni di canto, segno che nonostante tutto il suo amore per la musica non è mai finito e nonostante le mille difficoltà resta sempre e comunque la sua strada.

Roberta dopo Amici è diventata una donna fiera e consapevole di se stessa.