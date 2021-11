Gemma Galgani e la prima volta con Giorgio: Manetti svela tutto

“C’era chimica.aveva 65 anni, io 59, ma non mi sembrava che fosse una donna così orribile. Ancora oggi, dopo sei anni, mi chiedono come ho fatto ad andare con Gemma. Io guardo queste persone e il/la loro partner e rispondo: “Io mi chiedo come cavolo fai tu ad andare con quell’elemento” (ride, ndr). Gemma ha due gambe belle, ha un bel portamento. È femminile. La puoi giudicare quanto vuoi, ma è femminile, non si scappa. La femminilità o ce l’hai o non ce l’hai. Vai a spiegarglielo a una donna di 30 anni, che magari si muove in un modo che a me non fa nessun effetto”, ha aggiunto ancora Giorgio ai microfoni di Fanpage escludendo un ritorno a Uomini e Donne.