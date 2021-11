Le migliori app per prenotare un taxi in una città italiana

Se hai bisogno di prenotare un taxi per tornare a casa o stai progettando un viaggio in una città italiana che non conosci le app per prenotare un taxi saranno la tua ancora di salvezza!

Un tempo chiamare un taxi era un operazione lenta, che richiedeva di alzarae la cornetta e attraverso i sistemi di Radio Taxi (“attenda in linea, prego”). Oggi invece per prenotare un taxi è molto più semplice.

Oggi ci vengono in aiuto app che non solo riescono a trovare un’auto in pochi minuti, ma ci permettono di pagarla via telefono (anche in bitcoin), di seguirne percorso su Google Maps e anche di preventivare il costo della corsa.

Le migliori applicazioni per prenotare taxi

Esistono numerose app che consentono di prenotare un taxi in tutte le principali città italiane. Noi abbiamo selezionato le tre migliori e che dovrete sicuramente avere nel vostro smartphone!

FREE NOW (MyTaxi)

Tra le migliori app per taxi c’è sicuramente FREE NOW (ex mytaxi). Disponibile per Android e iOS, essa consente di richiedere o prenotare una corsa e di pagarla tramite lo smartphone.

Supportata in tutte le principali città italiane ma in realtà offre i suoi servizi anche in città estere di tutta Europa, come Londra, Madrid, Vienna e Berlino.

Semplice e intuitiva è semplice da usare. Serve toccare il pulsante Connetti e accedere tramite Facebook o indirizzo email, premendo sul pulsante Registra. In seguito, compilare il modulo proposto con i dati personali (nome, cognome, numero di telefono, email e una password da usare per accedere al servizio), scegli se ricevere o meno novità da FREE NOW, usando l’apposita levetta, e tocca la voce Memorizza: dopo alcuni istanti, riceverai un SMS contenente un link di attivazione, sul quale dovrai cliccare per confermare la registrazione al servizio.

it Taxy

It Taxy è l’app di Unione Radiotaxi d’Italia, che può contare su 12mila tassisti in tutta Italia ed è diffusa in ben 78 città. Il taxi si chiama in pochissimo tempo, cliccando sull’apposita mappa e seguendo il suo tragitto fino alla tua posizione.

Inoltre ci si può iscrivere gratuitamente alla funzione Club, per conoscere il costo di una corsa in anticipo e bloccarlo e accumulare punti, spendibili in corse gratuite. Il punto di forza. Memorizza le nostre tratte abituali, facilitandoci la richiesta di un taxi quando serve.

Questa applicazione per prenotare taxi è presente in oltre 78 città italiane: Roma, Napoli, Olbia, Cagliari, Palermo, Bari, Taranto, Firenze, Trieste, Genova, Livorno, Bologna e altre. .

Dopo aver scaricato itTaxi, avvia l’app, fai tap sul pulsante Salta, per evitare il tutorial di benvenuto, e scegli se accedere con Facebook. Ci si può registrarti tramite email e numero di telefono. Dunque, compila il modulo successivo con le informazioni richieste, conferma di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (spuntando l’apposita casella) e, quando richiesto, inserisci il codice di verifica ricevuto tramite SMS. Infine, fai tap sul pulsante Conferma, per ultimare la registrazione.

Uber

Uber è un applicazione internazionale che puoi usare sia in Italia che all’estero.

Come già sottolineato, Uber – Richiedi la tua corsa é un’applicazione che offre i suoi servizi in oltre 900 città sparse in tutto il mondo. In Italia si può a Roma e Milano con l’opzione UberBLACK, che si avvicina di più all’approccio noleggio con conducente, e Tornino e Napoli con l’opzione Uber Taxi. Inoltre l’app ti permette di visualizzare una stima del prezzo. Con Uber, puoi infatti controllare il prezzo stimato della corsa e farti hai un’idea di quanto costerà prima di prenotarla o richiederla.