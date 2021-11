Una Vita anticipazioni: doppio rapimento ad Acacias

Una Vita anticipazioni: un doppio rapimento ad Acacias. Ecco chi sono i protagonisti e cosa è successo.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Genoveva e Felipe rapiti?

Nelle prossime puntate di Una Vita, la seconda luna di miele tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si trasformerà in un vero e proprio incubo. Ecco perché.

Come già sapete dalle nostre anticipazioni, Felipe e Genoveva andranno in una seconda luna di miele. Ma mentre si staranno recando in un’altra città, i due coniugi verranno rapiti da due briganti.

Tutto partirà nel momento in cui Felipe riuscirà a convincere Genoveva del fatto che non sta mentendo riguardo la sua amnesia degli ultimi dieci anni di vita; dopo averle ribadito in più occasioni che per lui la defunta Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) non rappresenta niente, l’Alvarez Hermoso non esiterà ad andare a letto diverse volte con la Salmeron e, al termine di una notte di passione, le farà una proposta: ripetere il loro viaggio di nozze.

Dato che oramai non avrà nessun sospetto nei suoi riguardi, Genoveva risponderà subito di sì a tale richiesta, tant’è che preparerà il viaggio il giorno successivo facendo in modo che il sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) procuri una macchina per lei ed il marito.

Fin da subito, il conducente avrà dei seri problemi con la vettura, cosa che costringerà i coniugi Alvarez Hermoso a pernottare in un’umile pensione lontana da Acacias. Come se non bastasse, il giorno successivo Felipe e Genoveva inizieranno ad attirare l’attenzione di due misteriosi uomini bendati, che cominceranno a seguirli con due cavalli.