Beautiful anticipazioni: tradimento e drammatico incidente

Anticipazioni Beautiful americane: alcuni fraintendimenti cambieranno le sorti dei nostri amati personaggi: un tradimento in arrivo…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful anticipazioni americane: Liam tradisce Hope con Steffy e Thomas è in coma

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge e Brooke daranno una festa per Hope, Liam, Steffy, Finn, Paris e Zende. Ma non è tutto. Arrivano le festività.

Secondo le nuove anticipazioni americane di Beautiful le prossime puntate in onda tra qualche settimana vedranno Liam e Steffy vivere una notte di intensa passione. Spencer tradirà Hope ma lo farà esclusivamente per un fraintendimento. Liam infatti, crederà di aver visto un bacio tra Hope e Thomas ma non si sarà accorto che Forrester stava baciando un manichino. Proprio Thomas in seguito, sempre più preda delle allucinazioni, perderà i sensi ed entrerà in coma.

Infatti nelle prossime puntate si assisterà alla crescente instabilità mentale di Thomas Forrester. Il ragazzo proprio durante una discussione con Hope, perderà i sensi ed entrerà in coma. Per lui le cose non si metteranno affatto bene. In ospedale verrà sottoposto a degli esami medici, dai quali risulterà che avrà un ematoma al cervello e che necessiterà di un intervento urgente.

La sua vita sarà a rischio e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà se Thomas riuscirà a salvarsi. Nel frattempo, Steffy e Liam continueranno a mantenere il segreto su quanto accaduto tra loro. Finn e Hope scopriranno di essere stati traditi?