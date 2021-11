Siero viso fai da te: la ricetta pazzesca che spazza via le rughe!

Siero viso fai da te: ti sveliamo la ricetta segreta per prepararne uno 100% biologico. Se usato con regolarità, il tuo incarnato sarà più liscio e luminoso già dopo le prime applicazioni.

Il benessere passa anche dalla pelle. Prendersene cura quotidianamente è fondamentale per attenuare i segni del tempo. Capita spesso che, dopo i trent’anni, compaiano già le prime rughe, soprattutto nella cosiddetta zona T che include fronte, naso e mento.

Seguire una corretta skincare routine è il modo migliore per rallentare il processo di invecchiamento fisiologico. Ovviamente i prodotti vanno sempre scelti in base al tipo di pelle, normale, secca, mista o grassa, a seconda dei casi. Facciamo un esempio: con una pelle da mista a grassa, è meglio privilegiare prodotti non comedogeni, con texture légeré per non ostruire i pori.

Nei cambi di stagione, la pelle ha bisogno di coccole extra. A fine estate, per esempio, è quasi sempre più secca e disidratata. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine.

La situazione può persino peggiorare con l’arrivo dei primi freddi autunnali e invernali, che mettono a dura prova il film idrolipidico, ovvero lo scudo naturale della nostra pelle. Non bisogna quindi trascurare l’idratazione, facendo molta attenzione a scegliere i prodotti giusti.

Tutte noi dovremmo avere nel beauty case un buon siero viso idratante e rimpolpante. Usarlo con regolarità è un passaggio essenziale nella cura della pelle in ogni età. Applicato insieme alla classica crema, aiuta a prevenire arrossamenti, disidratazione, imperfezioni, macchie e segni del tempo.

Inoltre, per un incarnato davvero perfetto, non può mancare la maschera viso, prodotto must have da applicare 1-2 volte a settimana a seconda delle diverse esigenze.

In questo articolo vogliamo svelarti la ricetta segreta per preparare un buon siero viso 100% biologico. Scopri subito di più!

Siero viso fai da te a base di olio di rosa canina (e non solo!)

Stai cercando un siero viso ma non vuoi spendere una fortuna? Perfetto, sei nel posto giusto! Ecco la ricetta top per un prodotto fai da te eccezionale. Dovresti usarlo due volte al giorno, mattina e sera per almeno due settimane, per ottenere risultati soddisfacenti.

Il siero che ti proponiamo svolge un’azione anti-rughe, rendendo la pelle più liscia e luminosa. In più, aiuta a prevenire la comparsa di brufoli e attenua le macchie scure, anche quelle provocate dal sole.

LEGGI ANCHE –> Maschera viso melagrana e miele: il rimedio top contro rughe e macchie d’età

Scopriamo come si prepara questo fantastico siero con i consigli di Eve, creatrice di ricette per la cura della pelle organica fai-da-te (https://www.organic-beauty-recipes.com/).

INGREDIENTI:

2 cucchiai di olio di rosa canina;

5 gocce di olio di geranio rosa;

2 gocce di olio essenziale di lavanda;

2 gocce di olio essenziale di incenso;

2 gocce di olio essenziale di semi di carota;

2 gocce di olio essenziale di elicriso;

1 flacone di vetro ambra con contagocce.

PREPARAZIONE: Versa tutti gli ingredienti in un contenitore di vetro scuro e agita bene. Applica e massaggia sul viso 4-5 gocce di siero ogni mattina e sera. Ricorda di riportare sul flacone la data di preparazione, dalla quale decorrono i 6 mesi entro cui il prodotto va utilizzato.

Come vedi, non è poi così difficile preparare questo siero miracoloso. Tutti gli ingredienti sono facilmente reperibili in erboristeria. Una precisazione, però, è d’obbligo: il siero va applicato sempre dopo aver deterso bene la pelle.

Per farlo, metti un po’ di latte detergente su un dischetto di cotone idrofilo e massaggia il viso con piccoli movimenti circolari. Insisti soprattutto su fronte e mento, che sono i punti più delicati. Questa operazione è fondamentale per rimuovere cellule morte, sebo in eccesso, residui di trucco e altre impurità. Ma cerca di evitare questi errori quando ti strucchi!

Il consiglio in più: ricorda che ogni siero va utilizzato sempre prima della crema idratante, poiché ha una concentrazione più elevata di ingredienti attivi, che vengono poi fissati dalla crema. Quindi, fai attenzione all’ordine di applicazione dei prodotti!

Non ti resta che provare questa ricetta pazzesca! Magari, in vista del Natale, puoi preparare più sieri da regalare alle amiche, che sicuramente apprezzeranno moltissimo!