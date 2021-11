GF Vip, la più amata da Signorini a rischio: il pubblico cambia idea

Al GF Vip la concorrente favorita da Alfonso Signorini sembrerebbe non aver riscosso il successo sperato. Il pubblico salva Lei!

Il GF Vip questa sera tornerà sul piccolo schermo degli italiani con una diretta nuova di zecca. Tanti sono gli argomenti che Alfonso Signorini sceglierà di trattare durante il corso della puntata, uno tra tutti l’ingresso di Delia Duran.

Tra questi c’è il televoto di questa puntata che, a gran sorpresa, non sarà ad eliminazione ma sicuramente inciderà in qualche modo su quello che vedrà protagonista la puntata di lunedì prossimo, dove un concorrente sarà costretto ad abbandonare il programma. Per questo motivo, ai fini dei giochi, è fondamentale votare per il pubblico del piccolo schermo. In modo tale da poter salvare il proprio vippone preferito.

In nomination ci sono finiti Miriana Trevisan, che era stata eliminata per poi rientrare perché in possesso del biglietto di ritorno, Carmen Russo, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni.

Le donne ancora una volta sono le protagoniste del televoto, ma chi di loro avrà la meglio questa sera al GF Vip?

GF Vip nomination: il pubblico salva lei e scansa la preferita di Signorini

Noi però siamo sicuri di sapere il risultato e non riusciamo proprio ad attendere la diretta del Grande Fratello Vip. Per questo motivo abbiamo lanciato un sondaggio sui nostri profili social, chiedendo agli utenti della rete di votare il concorrente da salvare al televoto.

Ovviamente ci sono alcune importanti precisazioni da fare. La prima è che questo sondaggio non ha alcuna valenza ufficiale, in quanto è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non ha alcun valore ai fini del reality show di successo di canale 5.

Le posizioni sono state stilate in base ad una media di voti positivi e negativi ricevuti e in fondo a questo articolo trovate le relative percentuali. Specificato ciò, vediamo che cosa hanno scelto gli utenti della rete che hanno scelto di mostrare la loro preferenza in vista della puntata di questa sera con Alfonso Signorini.

All’ultimo posto di questa classifica, quindi la meno votata dai nostri utenti, è la pupilla di Alfonso Signorini. Ovviamente stiamo parlando di Katia Ricciarelli. Purtroppo le ultime incomprensioni degli ultimi giorni non sembrerebbero aver favorito il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Al penultimo posto, invece, troviamo l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, che ha avuto una manciata di voti in più rispetto alla cantante. Al secondo posto, invece, troviamo Miriana Trevisan, recentemente ritornata al Grande Fratello Vip grazie al biglietto della fortuna. A vincere al televoto, invece, è lei: Carmen Russo, che si riconferma essere una delle preferite dei telespettatori.