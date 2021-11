Ricordate Simona Cavallari da giovane? Assolutamente identica

By

Simona Cavallari è tornata sul piccolo schermo degli italiani con Storia di una famiglia per bene, ma ricordi com’era ai suoi esordi? L’attrice non sembra essere mai cambiata durante il corso di questi anni.

Simona Cavallari è una senza dubbio una delle attrici più apprezzate del piccolo e grande schermo nostrano. Di recente è tornata proprio in tv grazie ad una nuova fiction targata Mediaset, Storia di una famiglia per bene. L’attrice ancora una volta ha scelto di mettersi in gioco, interpretando il personaggio di Teresa. Un personaggio che, prima del lancio della serie, ha definito molto lontano dalla sua persona.

Ma è stata proprio questa, se vogliamo, lontananza ad avvicinare l’artista al personaggio. In quanto nonostante Simona abbia definito Teresa una donna all’antica, malgrado vivesse negli anni 80, che era pronta a sottomettersi al suo uomo. Lei si è sentita molto vicino a lei per l’amore che prova nei confronti dei suoi figli, spingendoli a studiare per essere persone indipendenti e pronte a costruirsi il loro futuro con le loro braccia.

L’artista si è rivista molto in questo personaggio, sotto questo punto di vista. Un personaggio, tra l’altro, che le ha permesso di tornare alla ribalta tv, ma voi la ricordate com’era Simona Cavallari da giovane? Quando muoveva i primi passi nel mondo della recitazione?

Com’era Simona Cavallari prima di trovare il successo al cinema e in tv

Simona Cavallari, grazie al personaggio di Teresa in Storia di una famiglia per bene, è riuscita a fare nuovamente breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che ha scelto di premiare la nuova fiction Mediaset attraverso ottimi ascolti, ma i telespettatori più attenti ricorderanno senza dubbio com’era l’attrice durante i suoi esordi. Quando si accingeva a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e nella speranza di poter realizzare, come poi è riuscita durante il corso degli anni, il suo sogno.

Simona Cavallari da giovane sembra essere in tutto e per tutto quella che appare oggi tra le scene della nuova fiction di canale 5. In quanto il tempo non sembrerebbe averla sfiorata di un solo giorno. L’artista è rimasta assolutamente identica a quando era una ragazzina. Segno che evidentemente fare un lavoro che rispecchia le proprie passioni fa bene all’anima e al corpo, ma senza dubbio anche la genetica avrà aiutato.

Simona Cavallari non sembra essere invecchiata di un solo giorno e all’interno di questa clip è possibile vedere com’era da giovanissima, quando si apprestava a recitare nel progetto di successo de La Piovra, che le ha permesso di mettersi in gioco all’inizio della sua carriera.