Colore capelli autunno 2021: scopri le ultime tendenze e scegli il tuo!

Colore capelli autunno 2021: una carrellata delle nuance più gettonate. Le chiome si vestono di sfumature golose, per nulla scontate. Scopri tutte le proposte e scegli la tua!

Costruire il look perfetto è un’operazione complessa che deve, necessariamente, tenere conto di una serie di fattori. Si parte sempre da abbigliamento e accessori, passando per make up e capelli.

L’hair look, in particolare, segue la stagionalità: colori, tagli, acconciature e pieghe cambiano a seconda che ci si trovi nei mesi caldi oppure in quelli freddi. In estate, l’azione combinata di sole e salsedine, mette a dura prova i capelli. Al ritorno dalle vacanze, sono sempre più spenti, secchi e opachi.

Quindi, la prima cosa da fare, è seguire una corretta hair beauty routine; una buona abitudine che andrebbe mantenuta tutto l’anno. Una volta a settimana, per esempio, andrebbe applicata sempre una maschera, ristrutturante, idratante o energizzante a seconda delle esigenze specifiche.

Su una chioma in buona salute, ogni taglio, piega o colore viene meglio. Detto questo, scopriamo subito quali sono le ultime tendenze per l’autunno 2021 in fatto di colorazione per capelli. Ti anticipiamo che le chiome si vestono di sfumature golose, per nulla scontate!

Colore capelli autunno 2021: le nuance più gettonate, dai biondi ai rossi

Tendenze colore capelli autunno 2021: ce n’è per tutti i gusti! Ovviamente la regola d’oro è scegliere la nuance più adatta al proprio incarnato. Questo perché, il risultato finale, deve essere sempre armonioso; è vietato scadere nell’eccesso.

L’autunno 2021 premia i rossi in tutte le sfumature, da quelle più calde a quelle più chiare quasi pastello. Ma non mancano spunti per un perfetto stile urban pop, con colori crazy e non proprio naturali. In tal senso, Arisa fa tendenza!

LEGGI ANCHE –> Ambra Angiolini: hair look da teenager con l’intramontabile frangia aperta

Facciamo il punto insieme, sui colori più alla moda per un perfetto hair look d’autunno.

CASTANI – Vanno per la maggiore in tutte le sfumature, neutre, fredde o calde. Si tende a scurire. Chi ama le sfumature più calde, può scegliere un bel castano bronzo. Per le amanti dei colori tradizionali, invece, c’è sempre il castano cioccolato con effetto glossy, corposo, pieno e ricco. Infine il castano moka, un evergreem della stagione autunnale, perfetto per chi predilige i toni freddi.



BIONDI – Questo autunno, accanto ai castani, anche i biondi sono protagonisti indiscussi. Chi l’ha detto che vanno bene solo in estate? E’ un falso mito da sfatare! L’autunno 2021 premia i biondi in tutte le sfumature, miele, cenere, oro e così via. Un posto d’onore spetta al biondo crema caldo, molto amato dalle star. Per chi ama le tonalità fredde, invece, c’è il biondo caramello, che nasce da un mix di sfumature calde e fredde.



ROSSI – Le chiome si vestono anche di rosso! E’ il colore jolly per chi desidera un cambio look più audace. Il rosso ramato è gettonatissimo; è un colore che si fa notare e valorizza sia gli occhi chiari che quelli scuri. Sta bene a chi ha una pelle chiara con sottotono caldo. Quest’anno, le tendenze principali si rifanno ai colori dei metalli. Ragion per cui, anche il rosso, si accende di riflessi oro, bronzo e rame.

Come abbiamo anticipato in apertura, la novità di questo autunno sono i capelli bicolor. Il procedimento è semplice: metà testa viene realizzata di un colore e, l’altra metà, di un’altra nuance.



Si può scegliere di ricreare questo effetto sia in orizzontale che in verticale, su tutta la lunghezza dei capelli. Gli spunti sono tanti. Chi porta la riga centrale, per esempio, può colorare due ciocche laterali.

Questa tecnica di ‘colorazione a zone’, perfetta per chi desidera uno stile più vivace urban pop, è detta face framing. In altre parole, consiste nell’incorniciare il volto con delle ciocche di sfumature e colori diversi. La tendenza arriva dalle sfilate dell’haute couture ma sta già prendendo piede tra le giovanissime.

Il Natale è ormai alle porte: se stai pensando di rivedere il tuo hair look, ora hai qualche spunto in più a cui ispirarti. Se hai dubbi, chiedi pure al tuo parrucchiere, che saprà consigliarti al meglio.