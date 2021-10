Capelli corti biondi: lo stile urban pop di Arisa conquista i fan

Capelli corti e biondi: è il nuovo look di Arisa che fa tendenza in questo inizio d’autunno. La cantante ha optato per una capigliatura minimale che piace tanto ai fan. Se vuoi osare di più, copia il suo stile!

Cambio look d’autunno: è ciò che facciamo quasi tutte, per dare un taglio con l’estate e prepararci ai primi freddi. Partiamo sempre dal guardaroba, per poi passare al trucco e ai capelli. C’è chi osa di più e chi, invece, punta sempre alla sobrietà. In ogni caso, l’obiettivo è sempre lo stesso: rivoluzionare la propria immagine!

Celebrities, attrici, modelle e social influencer di mezzo mondo sono sempre a caccia degli ultimi trend a cui ispirarsi. Per il make up è un tripudio di colori, tra best seller e novità. Ma c’è voglia di cambiamento anche per i capelli!

I tagli più alla moda per questo autunno si ispirano anche al passato. I medi e i corti sono un inno agli anni ’90, ideali per chi desidera un look più fresco e sbarazzino ma al contempo ricercato.

La frangia torna protagonista in tutte le sue versioni: dritta, sfilata, corta, lunga, a tendina o laterale. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Tra i volti noti di casa nostra, Arisa spiazza tutti con il suo nuovo look. L’ex giudice del talent Amici di Maria De Filippi ha optato per capelli corti biondi, in perfetto stile urban pop. Nulla da dire: Arisa sa sempre come stupire!

Capelli corti biondi: il nuovo taglio di Arisa è super trendy!

Arisa è un’artista camaleontica: i suoi cambi look pazzeschi fanno sempre tendenza. Nel giro di pochi mesi è passata dall’avere una chioma lunghissima con extension, quando era giudice ed insegnante ad Amici, ad un taglio cortissimo e biondo.

La cantante, per il suo cambio look di fine estate, si è affidata a Federico Fashion Style, hair stylist di tanti volti noti, da Tina Cipollari ad Alba Parietti.

Ma non è tutto. Pochi giorni fa Arisa ha postato su Instagram una foto che la ritrae con capelli arcobaleno. Un mix perfetto di biondo, celeste e lilla per un autunno a colori!

Probabilmente Arisa si ispirata a uno degli ultimi trend che suggerisce l’utilizzo degli ombretti per capelli. Questi prodotti sono perfetti per chi desidera un cambio look veloce. Inoltre, vanno via con un solo shampoo.

Perfetti anche per coprire la ricrescita, questi ombretti permettono di cambiare spesso il colore dei capelli, senza danneggiarli. Inoltre, si applicano senza decolorazione. Molte donne li usano per far ‘respirare’ la chioma tra una tinta e l’altra.

Questi ombretti si vendono in confezioni simili a delle cialde. Una volta aperti, vanno fatti scorrere direttamente sui capelli divisi in ciocche, partendo sempre dalle radici. Per fissare meglio il colore bisogna spruzzare un po’ di lacca.

E’ verosimile che Arisa abbia usato questa tecnica per la sua chioma arcobaleno in stile urban pop. Il risultato è semplicemente divino! Colpisce tanto anche il suo make up nude, con labbra ben definite e contornate da una matita perfettamente abbinata all’ incarnato. Il trucco nude è di gran moda per l’autunno-inverno 2021; è perfetto per tutte le occasioni e si abbina ad ogni mise, da quella più casual a quella più ricercata.

Arisa ha un passato da estetista, lo ha dichiarato in più occasioni, e la sua competenza si nota! Non è un caso che non sbagli mai un colpo con i suoi look, curando tutto nei minimi particolari, dal make up ai capelli passando per la manicure.

Se vuoi cambiare testa questo autunno e punti a rompere un po’ gli schemi, allora lasciati ispirare dallo stile minimale di Arisa, sobrio e per nulla scontato. Farai senz’altro la differenza!