Ricrescita capelli: come coprirla velocemente con gli ombretti per capelli

Fai la tinta ai capelli e non sai come coprire subito la ricrescita? Prova queste astuzie per un risultato incredibile in pochi step. Inizia a procurarti gli ombretti per capelli, al resto ci pensiamo noi!

I capelli sono una potente arma di seduzione, al pari di occhi e labbra. Tutte noi desideriamo avere una chioma folta, lucente e corposa. Un risultato non sempre facile da ottenere! Sulla buona salute dei capelli incidono diversi fattori: alimentazione, stile di vita, predisposizione genetica, cambi di stagione etc.

A fine estate i capelli sono sempre più secchi e opaci. Tutta colpa dell’azione combinata di sole, vento e salsedine. Inoltre, tra ottobre e dicembre, c’è una perdita fisiologica maggiore di capelli. Ecco perché dobbiamo rinforzarli con prodotti specifici.

Ma il cruccio di quasi tutte le donne sono i capelli bianchi. Di solito, i primi iniziano a comparire intorno ai quarant’anni. Quasi sempre si ricorre alla tinta per coprirli. C’è chi la fa in casa e chi, invece, va dal parrucchiere. Ma, al di là delle scelte, c’è però un problema comune: l’odiosa ricrescita!

I capelli crescono più o meno tra gli 1,5 e i 2 cm ogni mese, ecco perché la ricrescita è riconoscibile già dopo poco più di una settimana. Quando c’è, bisogna coprirla ad ogni costo! Ti sveliamo tutti i trucchi per farlo velocemente, a casa, con un prodotto fantastico di facile applicazione.

Capelli tinti? Copri subito la ricrescita con gli ombretti!

Tingi i capelli ma non sai come coprire subito la ricrescita? Per farlo, c’è un modo semplice, veloce e low cost; usa gli ombretti per capelli! Sono una valida soluzione nelle situazioni di emergenza.

Sarà capitato anche a te, più di una volta, di avere mille impegni e di non riuscire ad andare dal parrucchiere per il ritocco alle radici. In casi simili, gli ombretti per capelli ti semplificano la vita! Hai mai visto come sono? Si presentano come delle cialde, con all’interno della polvere colorata.

Gli ombretti sono perfetti per sistemare velocemente la ricrescita. Ma non è tutto! Puoi usarli anche se desideri una nuance più pop per i tuoi capelli. Stiamo parlando di colori eccentrici come il rosa, il verde, il blu o il rosso fuoco!



Usare gli ombretti per capelli ha dei vantaggi. Li riassumiamo:

Puoi fare un cambio look veloce, senza spendere una fortuna; Vanno via facilmente con uno shampoo; Puoi cambiare spesso il colore dei capelli, senza danneggiarli; Si applicano senza decolorazione; Sono utili se vuoi far passare un po’ di tempo tra una tinta e l’altra, senza rischiare che si vedano le radici sbiadite.

Ci sembrano davvero tutti buoni motivi per provare questi prodotti, ascrivibili all’ ‘hair makeup’. Ma vediamo ora come si applicano gli ombretti per capelli. Ecco gli step da seguire per un risultato perfetto.

Indossa dei guanti e degli abiti più vecchi;

e degli abiti più vecchi; Dividi la chioma in ciocche e inumidiscile leggermente;

e inumidiscile leggermente; Applica l’ombretto facendolo scorrere direttamente dalla cialda;

direttamente dalla cialda; Parti sempre dalle radici ;

; Se hai i capelli scuri , allora pressa di più il colore durante l’applicazione.

, allora pressa di più il colore durante l’applicazione. Per fissare meglio l’ombretto , non dimenticare di applicare un po’ di lacca. In alternativa, puoi utilizzare anche un siero idratante. L’obiettivo é dare più texture alla chioma, prolungando il colore;

, non dimenticare di applicare un po’ di lacca. In alternativa, puoi utilizzare anche un siero idratante. L’obiettivo é dare più texture alla chioma, prolungando il colore; Asciuga i capelli con il phon.

Quando si parla di ombretti per capelli, il paragone con quelli che si usano per gli occhi è quasi immediato. Però, parliamo di due prodotti molto differenti, almeno sotto il profilo della tenuta.

Nulla ti vieta di provare ad usare gli ombretti per gli occhi per colorare i capelli, seguendo lo schema sopraindicato. Ma non avrai lo stesso risultato! Il colore fatto con le cialde pigmentate dura di più e, se applicato nel modo giusto, resiste bene alla pioggia.

Per l’autunno vuoi cambiare il tuo look partendo dai capelli? Ottima idea! Ora sai che puoi farlo in pochi minuti, con gli ombretti in cialde. Regalati una ‘nuova testa’ per sentirti più bella e sicura. Ti innamorerai del risultato finale e non saprai più fare a meno di questi prodotti.