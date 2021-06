Ecco le 5 regole d’oro per mettere l’ombretto in modo impeccabile. E’ soltanto una questione d’esercizio! Segui i nostri consigli per non sbagliare.

Tutte pazze per il makeup! Spesso perdiamo ore e ore a guardare i tutorial, alla ricerca della tecnica giusta per applicare il rossetto, per far durare di più la matita nera sugli occhi con il caldo, per ingrandire le labbra etc. Quando si parla di suggerimenti per un trucco perfetto, non basterebbe forse un giorno intero per elencarli tutti!

Con l’estate cambia anche il nostro look; mettiamo via gli abiti pesanti, preferendo mise più fresche e sbarazzine. Ovviamente anche il trucco deve adeguarsi a questo cambio di passo. Ci orientiamo verso fondotinta anticaldo, con texture più leggere, ciprie traslucide, che sono un must have irrinunciabile, lip gloss e ombretti in nuance più golose e così via.

In questa mini guida vogliamo soffermarci proprio sugli ombretti. Li usiamo quasi tutti i giorni, ma siamo davvero sicure di applicarli nel modo giusto? Il dubbio a volte viene. Vediamo insieme quali sono i consigli da seguire per non sbagliare.

Le 5 regole base per mettere l’ombretto nel modo giusto!

Quando si parla di ombretti, non solo è importante scegliere le nuance giuste in base al colore degli occhi oppure sapere qual è la tecnica che funziona di più per stenderli meglio. Ci sono tanti altri aspetti che devi considerare! Scopri subito quali sono le 5 regole d’oro da seguire per un risultato impeccabile in poco tempo, senza l’aiuto del makeup artist.

Scegli sempre un ombretto base – Da stendere su tutta la palpebra mobile e sull’arcata sopraccigliare. Per le nuance, orientati tra queste: panna, avorio, beige e rosa carne.

Da stendere su tutta la palpebra mobile e sull’arcata sopraccigliare. Per le nuance, orientati tra queste: panna, avorio, beige e rosa carne. Passa alla matita – Da applicare sulle due righe dell’occhio (inferiore e superiore). Se vuoi mettere un po’ di ombretto sotto gli occhi, per uno sguardo più seducente e profondo, devi prima usare la matita che fisserà l’ombretto e poi stenderlo con un pennellino a punta rigida. Ti consigliamo di usare una matita morbida con caratteristiche più vicine ad un Kajal.

– Da applicare sulle due righe dell’occhio (inferiore e superiore). Se vuoi mettere un po’ di ombretto sotto gli occhi, per uno sguardo più seducente e profondo, devi prima usare la matita che fisserà l’ombretto e poi stenderlo con un pennellino a punta rigida. Ti consigliamo di usare una matita morbida con caratteristiche più vicine ad un Kajal. Applica l’ombretto più scuro – Dall’esterno verso l’interno e seguendo sempre il contorno della palpebra mobile. Ricorda sempre di sfumare leggermente, per un risultato impeccabile.

Occhio al chiaroscuro! – I due ombretti, quello di base e quello più scuro, devono essere sfumati bene. L’obiettivo è questo: le nuance devono fondersi in un bellissimo effetto chiaroscuro.

Queste sono le regole principali da seguire per una buona applicazione dell’ombretto. Ricorda che, per truccarli bene, devi prestare attenzione alla forma e al colore dei tuoi occhi. Non tutti gli ombretti ci donano! Discorso simile per i rossetti: si scelgono sempre in base al colore degli occhi.

Molte di noi applicano l’ombretto con le dita. Si può fare, certo, ma bisogna seguire dei piccoli accorgimenti. Devi sfumare sempre dall’interno verso l’esterno, limitandoti all’area della palpebra mobile. Per le nuance, prediligi quelle chiare e neutre come l’oro e il bronzo.

Se, invece, usi i pennelli per l’ombretto, ricorda sempre di sceglierli con cura. Evita quelli si spugna, perché non ti aiutano a stendere bene il prodotto. Meglio quindi optare per modelli con setole sintetiche, che durano anche di più.