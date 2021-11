Glitter makeup e illuminante: errori da non commettere durante le festività!

Il glitter makeup e l’illuminante sembrano essere due tra i cosmetici ‘must have’ per le festività natalizie. Scopriamo gli errori da non commettere assolutamente nell’utilizzare questi due vezzosi prodotti.

Se è un trucco luminoso che cercate da sfoggiare nel Natale in famiglia, saranno sicuramente il glitter makeup e l’illuminante a diventare i vostri migliori alleati.

Esistono però degli errori nell’utilizzo di questi due cosmetici, errori che potrebbero rendere il makeup tutt’altro che elegante e raffinato, scopriamo quali.

Glitter makeup e illuminante: gli errori più comuni che rovinano il trucco e l’aspetto di ogni donna

Il trucco luminoso è senza dubbio un tipo di makeup occhi e anche viso al quale non si rinuncia facilmente soprattutto durante le festività natalizie, soprattutto quella del Capodanno.

Applicare semplicemente dei glitter sulle palpebre, non sarà sempre la scelta migliore, ma il glitter makeup e l’illuminante avranno bisogno di essere in pieno equilibrio con il resto del trucco viso e naturalmente non dovranno certo rendere l’aspetto di una donna oltre modo eccentrico. Dovranno rappresentare un tocco di luce nel volto e nello sguardo, ecco gli errori da non commettere.

1- Scegliere i glitter sbagliati

I glitter che si possono utilizzare per il trucco occhi sono specifici per il makeup e non si potranno applicare sugli occhi i glitter acquistati in cartoleria o anche quelli da nail art. Si dovranno acquistare dei glitter studiati per essere applicati in una zona delicata come quella perioculare.

2- Applicare i glitter senza aver truccato gli occhi

I glitter dovrebbero rappresentare sempre un completamente del makeup occhi e non l’unico cosmetico utilizzato per il makeup occhi. Si dovrà prima procedere con un makeup occhi completo e dopo aver applicato ombretti sfumandoli tra loro, si potranno applicare i glitter con una colla specifica al centro della palpebra mobile per regalare luminosità o soltanto sulla bordatura dell’occhio per un effetto ricercato.

I glitter in polvere libera, potranno essere sostituiti da ombretti glitterati o eyeliner glitterati.



->>LEGGI ANCHE: Smokey Eye su occhi piccoli? I consigli per un makeup perfetto!

3- Applicare i glitter su tutta la palpebra

Come anticipato, i glitter dovrebbero essere applicati per donare luce, profondità e un aspetto festoso al makeup occhi ma soltanto in alcuni punti e non su tutta la palpebra.

4- Struccare il glitter makeup in modo sbagliato

Quando si realizza un glitter makeup, struccarsi dovrebbe essere una pratica assai delicata e fatta con struccanti bifasici o oli struccanti. Utilizzare un semplice struccante infatti non renderà facile l’eliminazione di ombretti glitterati o glitter costringendo a sfregare in modo energico il dischetto di cotone sulla pelle delle palpebre sempre molto delicata.

Con uno struccante che presenta nella sua formulazione una parte lipidica importante ogni traccia di makeup anche il più tenace come i glitter verrà via facilmente.

5- Applicare l’illuminante della tonalità sbagliata

Quando si sceglie un illuminante per il viso si dovrebbe sempre conoscere il proprio sottotono di pelle importante per scegliere un illuminante dalla tonalità calda o uno dalla tonalità fredda.

6- Applicare troppo illuminante

Anche nell’applicare l’illuminante come l’ombretto glitterato si dovrà procedere con equilibrio. Pochi tocchi di luce nel punto giusto del viso regaleranno un aspetto meraviglioso all’incarnato.



->>LEGGI ANCHE: Applicazione ciglia finte: gli errori da non commettere assolutamente!

7- Applicare l’illuminante su tutto il viso

L’illuminante non andrebbe mai applicato in modo uniforme su tutto il viso, ma soltanto su zigomi, arco sopraccigliare, naso, angolo interno degli occhi o arco di cupido.

8- Dimenticare il makeup per il décolleté

Quando si applica un illuminante viso e si indossa un abito elegante o una blusa dallo scollo molto femminile, non si dovrà dimenticare di truccare ed illuminare anche il décolleté.