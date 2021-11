Natale 2021 | Il risotto gorgonzola e zafferano è una festa di sapori

By

Il risotto gorgonzola e zafferano è un piatto inusuale, pieno di sapore, facile e veloce da preparare: ecco come fare un figurone con i propri ospiti a Natale 2021.

A Natale molti scelgono la pasta, fresca o secca non importa, come primo piatto da portare in tavola. E allora voi che potete fare? Stupire famiglia e ospiti servendo un risotto. Caldo, profumato e buonissimo, il risotto con gorgonzola e zafferano è una ricetta che conquisterà tutti.

Il nostro consiglio è quello di usare un gorgonzola dolce e non troppo stagionato, che va bene anche per i bambini.

Il consiglio migliore per una cottura perfetta: puntare su un riso a chicco corto come il Carnaroli o l’Arborio.

Risotto con gorgonzola e zafferano, pronto in 20 minuti

La parte più lunga di questa ricetta è il brodo vegetale, che però potete tranquillamente preparare anche il giorno prima e tenere in frigorifero fino a quando serve. Per il resto, in 20 minuti portate tutti a tavola.

Ingredienti (per 4 persone):

400 g di riso Carnaroli

190 g di gorgonzola

2 bustine di zafferano

3 scalogni piccoli

1 bicchiere di vino bianco secco

1,5 litri di brodo vegetale (carota, sedano, cipolla)

40 g di burro

sale fino

pepe nero

Preparazione:

Cominciate preparando il brodo vegetale. In una pentola ampia versate almeno 2 litro di acqua e ancora a freddo mettete anche 2 carote lavate e pelate, una costa di sedano pulita e 2 cipolle rosse grandi. Lasciate cuocere per 45-50 minuti, spegnete. Togliete le verdure e filtrate il brodo. Poi rimettetelo sul fioco per tenerlo al caldo.

Ora passate al risotto. Pulite e tritate finemente gli scalogni e soffriggeteli in un tegame con il burro. Quando prendono colore versate il riso e lasciatelo tostare per 4-5 minuti prima di sfumare con il vino bianco.

A quel punto aggiungete il brodo un mestolo alla volta, mescolando con un cucchiaio di legno. A cottura quasi ultimata (in tutto circa 15-16 minuti) aggiungete lo zafferano sciolto in un mestolo di brodo.

Poi quando il riso è pronto, spegnete e lontano dal fuoco mantecate con il gorgonzola tagliato a dadini. Lasciate riposare un paio di muniti e servite, con una macinata di pepe.