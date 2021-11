Pelle di porcellana: 5 astuzie per averla così con il minimo sforzo

Pelle di porcellana: 5 furbizie incredibili per tutto l’anno, per averla liscia, compatta e luminosa senza troppo fatica. Con impegno e costanza, avrai risultati visibili in poco tempo e ti sentirai più bella e sicura.

Ad ogni donna la sua pelle. Con alcune Madre Natura è stata più generosa, donando una cute liscia senza imperfezioni. Altre invece, meno fortunate, combattono con più di qualche inestetismo quali brufoli, punti neri, discromie, arrossamenti localizzati (anche da acne), rughe e così via.

In alcuni periodi dell’anno, la pelle è esposta a maggiori rischi. In estate, l’esposizione prolungata al sole, può fare seri danni, soprattutto se non si usa una protezione adeguata. Le rughe possono peggiorare, così come l’acne. Bisogna fare attenzione anche ai nei, proteggendoli in maniera adeguata.

Insomma, essere prudenti non è mai abbastanza anche durante la stagione fredda. Tanto in autunno quanto in inverno, la pelle ha bisogno di coccole extra. Questo perché pioggia, vento e umidità indeboliscono la barriera protettiva naturale della cute. Bisogna usare una buona crema idratante, che nutra la pelle più in profondità.

Tutte noi sappiamo che i buoni risultati si costruiscono nel tempo. Questo principio vale anche per la pelle. Ecco perché è importante effettuare, con costanza, una corretta skincare routine, con prodotti specifici da giorno e da sera, e seguire tutto l’anno alcune buone abitudini.

Pelle di porcellana: 5 consigli top per averla così in poco tempo

Il tuo benessere passa anche dalla pelle. Prenditene cura sempre, con tutto l’amore che hai. Un viso disteso e luminoso è il miglior biglietto da visita della sensualità femminile. Fai di tutto per migliorare la grana delle pelle, per avere un incarnato perfetto, quasi di porcellana.

Giocano un ruolo chiave anche un’alimentazione sana e uno stile di vita corretto. Ma non basta: ci sono altre buone pratiche da seguire, per avere risultati soddisfacenti e duraturi. Ecco cosa devi o non devi fare per preservare la pelle.

Proteggi la pelle dal sole – Sempre e non solo d’estate! Devi sapere che anche quando il cielo è nuvoloso, i raggi ultravioletti filtrano comunque. Se vuoi avere una pelle di porcellana, proteggi il viso dai raggi UV, perché possono causare macchie scure. Il consiglio in più: al mare usa una protezione ad ampio spettro. In tutti gli altri periodi dell’anno, invece, scegli una crema da giorno pluri-attiva, che protegga la pelle dai raggi solari, contrastando anche gli effetti del foto-invecchiamento, le discromie e le prime rughe; Non trascurare la detersione – Tieni il viso sempre pulito, utilizzando i prodotti giusti in base al tipo di pelle, normale, secca, grassa oppure mista. Un antico rimedio della nonna suggerisce di detergere il viso con il bicarbonato di sodio. Dissolvine un po’ nell’acqua e massaggialo sulla cute. Poi, risciacqua con acqua abbondante. Con questa astuzia riuscirai a pulire in profondità i pori; Cambia spesso le federe dei cuscini – Privilegiando quelle in tessuti 100% naturali. Di notte, ci muoviamo ripetutamente, sfregando il viso sul cuscino. Quest’ultimo rischia di irritarsi a contatto con tessuti sintetici. Segui questo consiglio e non avrai i cosiddetti ‘brufoli da sonno’; Applica la maschera – Almeno una volta a settimana. In commercio se ne trovano tante, ma tu scegli sempre quella adatta alle tue esigenze. Facciamo un esempio: se hai una pelle da grassa a mista, allora punta su un maschera astringente ad azione purificante. Ti aiuterà a riequilibrare la produzione di sebo. Ecco cinque ricette semplici per maschere fai da te 100% naturali; Bevi tè bianco – Per avere una pelle di porcellana, bisognerebbe bere tra 1,5 e i 2 litri d’acqua. Ma non è tutto: giocano un ruolo chiave anche bevande e infusi. Forse non sai che il tè bianco è ricco di antiossidanti, che aiutano a ritardare l’invecchiamento fisiologico della pelle. Puoi aggiungerlo a qualsiasi altro tipo di tè senza comprometterne il sapore. Prova a integrarlo nella tua routine quotidiana.

Con queste accortezze riuscirai a migliorare l’aspetto della tua pelle. Piccole e semplici regole per avere un incarnato liscio come una pesca, a prova di selfie.

Cosa aspetti allora? Inizia subito a correggere qualche cattiva abitudine. Sappi che su un viso più sano anche il make up viene meglio.