Il frullato di frutta è orribile? Gli errori da non fare mai più

Commettendo alcuni piccoli errori possiamo rovinare la preparazione di un frullato di frutta fresca! Ecco come evitarli per ottenerne una bevanda sana, naturale e davvero golosa!

I frullati di frutta sono da sempre considerati sani e golosi. Veloci da preparare, consentono di fare il pieno di frutta senza doverla per forza masticare e spesso si rivelano utili a chi al mattino fa davvero fatica a mangiare giù cibi solidi.

Realizzare un buon frullato, però, non è sempre facile. Durante la sua preparazione, infatti, gli errori che si possono commettere sono davvero tanti e tutti in grado di compromettere il risultato. Per questo motivo, oggi, cercheremo di capire quali sono quelli più comuni che tutti fanno e come agire per non ripeterli più.

Frullato di frutta: gli errori da evitare assolutamente e come porvi rimedio

Chi non ha mai provato almeno una volta a preparare un buon frullato? Alcune persone hanno ottenuto sempre ottimi risultati, continuando a prepararne ogni giorno e di sempre più buoni. Altre, invece, si sono trovate davanti ad esperienze fallimentari e che per questo hanno spinto a desistere dal riprovarci ancora.

Eppure, se ben preparati, i frullati sono davvero buoni da gustare e possono rappresentare sia una merenda golosa che un vero e proprio pasto bilanciato (anche se in quel caso si dovrebbe parlare di frappé).

Cerchiamo quindi di capire quali sono gli errori più gravi che si fanno senza saperlo e come evitarli in modo da ottenere un frullato di frutta che sia bello da vedere e ottimo da gustare.

Scegliere frutta a caso. La prima cosa da realizzare quando ci si accinge a preparare un buon frullato di frutta è che questa deve essere scelta con cautela. Ci sono frutti che non si abbinano bene tra loro ed altri che possono ossidarsi in fretta dando al frullato un colore spento e davvero poco invitante. Prima di mettersi a frullare è quindi molto importante comprendere gli abbinamenti da fare e valutar se il frullato andrà gustato subito o se contiene frutta in grado di resistere un po’.

Mettere troppa frutta. Parlando ancora della frutta è bene ricordare che un frullato deve sapere di qualcosa di definito. Il consiglio è quindi quello di non mischiare tra loro troppi frutti e di limitarsi ad un massimo di tre alla volta. In questo modo se ne potrà assaporare il gusto ed anche il colore risulterà più gradevole alla vista.

Frullare poco. Il frullato è buono quando risulta cremoso al punto giusto. Perché ciò avvenga è importante che si lasci andare il frullatore per il tempo necessario. È vero che si tratta di una preparazione veloce. Ma questo non significa che vada fatta a casaccio. È quindi molto importante assicurarsi di frullare per il tempo necessario.

Inserire troppe polveri. Ormai vanno di moda i frullati proteici, perfetti per un pasto bilanciato e gustoso. Di base, però, sarebbe sempre bene aggiungere proteine come il latte o lo yogurt. Qualora si necessitasse di qualcosa di più è importante scegliere le polvere giuste e non inserirne troppe. Il frullato, per essere buono, deve infatti sapere di frutta. Se proprio non si riesce a trovare il giusto equilibrio è meglio optare per un frullato normale da abbinare a delle uova strapazzate o a del tofu.

Frullare tutto insieme. A volte nei frullati ci sono anche altri elementi come il latte (è vero, si tratta di un frappè), lo yogurt o delle polveri. Quando si fa ciò è importante inserire gli elementi poco alla volta e lasciare che la frutta si mescoli prima per bene. In questo modo si eviteranno consistenze strane ed anche i sapori avranno la meglio ed emergeranno come serve per ottenere qualcosa di buono. E, in alcuni casi, persino goloso da bere.

Evitare questi errori banali nel frullato gli donerà una consistenza, un colore ed un sapore certamente più buoni. E tutto per qualcosa che sarà buona sia da bere che da gustare. Esattamente ciò che serve per smettere di berli solo al bar e per iniziare a goderne anche nella propria casa.