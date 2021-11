Giulia Provvedi, la gemella bionda delle Donatella, si mostra sui social senza trucchi e senza filtri: i fan apprezzano e applaudono.

Giulia Provvedi, la gemella bionda delle Donatella, è sempre molto attiva sui social. Dopo aver partecipato a X Factor insieme alla sorella Silvia, Giulia si è distinta per la sua simpatia sia sull’Isola dei Famosi che nella casa del Grande Fratello Vip. Bella e simpatica, Giulia continua a divertire i followers sui social pubblicando spesso video divertenti. Negli scorsi giorni, però, la Provvedi ha pubblicato una serie di foto che hanno conquistato grandi consensi tra il pubblico.

Giulia Provvedi ha regalato ai fans una serie di foto in cui si mostra totalmente senza filtri lanciando un messaggio positivo sull’accettazione del proprio corpo condiviso da migliaia di followers della Provvedi.

Giulia Provvedi e le foto senza filtri e senza trucco: boom di like

“La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso. Non fatevi ingannare dai filtri, dalla postura che migliora il difettuccio, amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo. Vi amiamo donne”, ha scritto Giulia pubblicando la foto che vedete qui in basso.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Amici 21, arriva la conferma che tutti aspettavano: ma c’è il colpo di scena

Sotto un altro post con cui ha pubblicato altre foto simili a quella che vedete qui in alto, la Provvedi ha aggiunto altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Patty Pravo e il dramma infantile che l’ha cambiata per sempre

“Buongiorno da me in modalità pre ciclo, post workout però quanto è bello essere Donne? Nonostante il nostro corpo ci fa sempre scherzetti tra dolori e gonfiori vari. Voi come state durante il ciclo? Qualcosa cambia in voi? Ovviamente tra queste c’è una foto visibilmente diversa in cui la postura e le modifiche hanno reso la foto nettamente superiore alle altre, quale sarà?”, chiede Giulia (cliccate qui per vedere tutte le foto).