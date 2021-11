Maneskin, come si tiene in forma la band: ecco la loro dieta

Cosa mangiano e come si tengono in forma i Maneskin: ecco la dieta della band sulla cresta dell’onda reduce dalla vittoria degli Mtv Ema.

Ormai i Maneskin impazzano ovunque, ed è recentissima la loro vittoria agli Mtv Europe Music Award, evento svoltosi a Budapest, dove hanno sbaragliato band di tutto rispetto come Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e The Killers.

Un successo incredibile quello della band nata a Roma nel 2016, composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, e che ha raggiunto la notorietà l’anno successivo a X-Factor nel 2017, dove pur classificandosi secondi hanno ottenuto un contratto con la Sony Music.

Ma quello che un po’ tutti si chiedono è come fanno i Maneskin a mantenersi così in forma? Cosa mangiano? Quali attività fisiche praticano? Pur essendo tutti molti giovani conducono una vita piuttosto stancante che li vede sempre fuori casa. Scopriamo allora la dieta dei Maneskin.

LEGGI ANCHE –> La dieta di Alessia Marcuzzi: ecco come si tiene in forma la conduttrice

Ecco la dieta dei Maneskin: così si tengono in forma

Definirla Maneskin-mania potrebbe essere quasi riduttivo. Ormai la band romana si è imposta nel panorama musicale italiano e internazionale, approdando persino agli American Music Awards 2021, che si terranno il 21 novembre.

Un successo talmente grande tanto da aver portato la band ad essere conosciuta anche in America. Di recente sono stati ospiti nel popolare show di Jimmy Fallon e hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Ma come fanno con una vita così ricca e piena di eventi i Maneskin a mantenersi in forma? Partendo dal presupposto che sono tutti giovanissimi. Se pensiamo che il più “vecchio” della band è Damiano nato l’8 gennaio del 1999, poi c’è Victoria del 28 aprile 2000, segue Ethan nato l’8 ottobre 2000 e infine, il più giovane è Thomas, del 18 gennaio 2001.

Intanto per sostenere lunghi concerti e stare tante ore sul palco i Maneskin hanno bisogno di allenarsi in palestra. In questo modo si fanno il fiato per poi affrontare le performance. Quando sono a Roma si allenano in palestra mentre quando sono in giro per l’Italia o per il mondo si allenano negli hotel che quindi devono avere necessariamente una palestra interna.

Inoltre, Damiano ha un passato nel basket, inoltre, tutti giocano a calcetto quando possono. Ma è proprio grazie al basket che Damiano ha imparato la disciplina, come riporta un’intervista di Cosmpolitan di qualche anno fa. Ed è proprio il front-man del gruppo che detta le regole ed è severissimo a quanto pare. Sia con sé stesso che con gli altri. Per lui è infatti importante dare il buon esempio essendo anche il più grande della band.

E anche sul capitolo dieta Damiano ha le idee ben chiare. Pur avendo vent’anni o poco più, sia lui che gli altri membri della band, stanno attenti all’alimentazione. Non mangiano junk food. Ogni tanto si concedono un bicchiere di vino a cena ma è un’eccezione. Come sgarro bevono qualche bibita gassata e della coca cola, ma senza esagerare. Non vanno al fast food e non mangiano in generale schifezze. Quindi conducono uno stile di vita più che sano.

Solo ogni tanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Victoria ha rivelato che si rinchiude in camera e mangia qualche patatina. Tutto sommato un piccolo sfizio che può concedersi.

LEGGI ANCHE –> La dieta di Anna Tatangelo: ecco come fa la cantante ad essere così in forma

Pur essendo una rock band i Maneskin sono quindi molto disciplinati e rigorosi, anche nella loro dieta.