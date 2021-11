Bianca Gascoigne: dalla chirurgia plastica alla malattia, 5 curiosità che non conosci

Bianca Gascoigne è una delle concorrenti più amate di Ballando con le stelle, ma credi davvero di sapere tutto su di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sulla ballerina di Milly Carlucci.

Bianca Gascoigne è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la figlia del calciatore britannico Paul Gascoigne, ma non solo. Di recente è stata selezionata da Milly Carlucci come una delle concorrenti per questa nuova edizione di Ballando con le stelle, dove a suon di passi di danza è riuscita a conquistarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori.

Grazie all’eccessiva esposizione mediatica che ha avuto la vita privata di suo padre, non proprio una passeggiata, il pubblico è convinto di conoscere tutto quello che c’è da sapere su di lei, ma sarà realmente così? Abbiamo scelto di mettervi alla prova, selezionando ben 5 cose che sicuramente non conosci su Bianca Bianca Gascoigne per provare a raccontarti le mille sfaccettature della figlia d’arte che non si sono ancora viste sul piccolo schermo degli italiani.

5 cose che probabilmente non conosci Bianca Gascoigne

Bianca Gascoigne, nonostante la sua prima esperienza in Italia sia stata a Ballando con le stelle, all’estero vanta una carriera già avviata sul piccolo schermo britannico. La figlia del noto calciatore ha posato per importanti riviste come ad esempio Loaded e Maxim, lasciandosi immortalare in pose alquanto seducenti, che hanno incantato i lettori di tutto il mondo, ma non solo.

La figlia di Paul ha anche provato a farsi strada nel mondo della musica. Pensate un po’ che ha provato a far parte del cast di X Factor, purtroppo però il suo percorso è durato molto poco rispetto al previsto, in quanto non è riuscita ad esibirsi durante il primo appuntamento del talent show, venendo eliminata poco prima, ma non importa perché per una porta che si chiude si apre un portone e Bianca è stata selezionata per far parte del Big Brother, il Grande Fratello all’esterno.

Bianca Gascoigne non ha mai nascosto di aver fatto qualche ritocchino dal chirurgo, ma contrariamente a quanto si possa pensare non ha “aggiunto” niente, ma ha invece tolto qualcosa. In quanto la figlia di Paul Gascoigne ha ammesso di essersi ridotta il seno e di essere finalmente felice con qualche taglia in meno.

L’ultima, ma non meno importante, curiosità riguarda la sua malattia. Bianca ha raccontato di essere affetta da dismorfismo corporeo, una patologia che purtroppo non le permette di poter percepire il suo corpo come realmente è, vedendosi più grossa di quello che è in realtà.