Parmigiana di cardi: gli errori da non commettere con il piatto natalizio

La parmigiana di cardi o gobbi è un piatto tipico natalizio delle regioni del centro Italia: scopriamo gli errori da non commettere.

I cardi o gobbi sono un tipo di verdura tipicamente invernale e in Umbria, ma anche Lazio, Marche e Toscana, si usa preparare la parmigiana di cardi durante il periodo natalizio. Peccato che il rischio di incappare in qualche errore sia sempre dietro l’angolo.

Perché i cardi, per quanto siano buoni e ricchi di sostanze estremamente benefiche per l’organismo, sono anche difficili da trattare in quanto possono rimanere duri se non puliti con dovizia e cucinati in maniera approssimativa.

Ecco che allora vi sveliamo quali sono gli errori da non commettere quando si prepara la parmigiana di cardi, una vera squisitezza che arricchisce le tavole natalizie con la sua bontà.

LEGGI ANCHE –> Tutti gli errori da non commettere quando si prepara il brodo di carne

Ecco gli errori da non fare con la parmigiana di cardi

I cardi o gobbi sono verdure che assomigliano nell’aspetto al sedano ma di sapore ricordano invece il carciofo, infatti appartengono alla stessa famiglia quella delle Asteraceae. Ritenuti addirittura piante medicinali al tempo di Omero.

Cucinare i cardi o gobbi, così chiamati in alcune regioni d’Italia come l’Umbria o la Toscana, non è cosa troppo semplice perché hanno una consistenza molto coriacea. Quindi già pulirli è una bella impresa.

Nonostante ciò la parmigiana di cardi è invece un piatto squisito e perfetto da proporre per il pranzo di Natale o comunque sotto le festività. Ricco e nutriente è una ricetta alternativa alla classica parmigiana di melanzane, tanto più che in inverno il cardo è nel pieno della sua stagione a differenza di quest’ultima.

In Umbria poi c’è una grande tradizione dietro alla parmigiana di cardi. Ma per prepararla occorre prima trattare in un determinato modo i cardi altrimenti la ricetta rischia di essere un flop e di diventare immangiabile.

Visto poi che i cardi sono molto duri se non vengono ben preparati è facile ritrovarsi sotto ai denti filamenti stoppacciosi dalla consistenza immasticabile. Scopriamo allora gli errori da non commettere quando si prepara la parmigiana di cardi o gobbi.

1) Non scegliere cardi freschi. Se presentano una colorazione che tende al rosa significa che i cardi sono ormai datati. Quindi scegliamoli bianchi.

2) Non saperli pulire. Esternamente i cardi hanno dei bordi spinosi che devono essere eliminati, altrimenti rischiamo anche di farci male. Non solo, anche tutti i filamenti, proprio come quando si pulisce il finocchio o il sedano, vanno tolti. Per farlo è bene utilizzare un pelapatate. Il lavoro con questo strumento verrà senz’altro meglio.

3) Non mettere guanti. Se avete appena fatto la manicure, occhio, perché i cardi proprio come i carciofi tendono ad annerire le mani quindi meglio infilare un paio di guanti quando si trattano.

4) Lasciarli annerire. Per evitare che ciò avvenga basterà preparare un boule piena d’acqua con dentro del succo di limone. Man mano che puliamo i nostri cardi li andremo a tuffare nell’acqua acidulata cosicché non anneriscano.

5) Non bollirli. Per evitare di avere cardi immangiabili il primo passaggio da fare è lessarli. Fatto ciò poi potremo prepararli e ricuocerli a seconda delle varie ricette, parmigiana compresa. A tal proposito mettiamo a bollire una pentola d’acqua, aggiungiamo un cucchiaio di sale, il succo di un limone, un cucchiaio di farina e due cucchiai di olio evo. Quando l’acqua bolle adagiamo i pezzi di cardo che avremo precedentemente pulito e tagliato a tocchetti. La farina e gli altri ingredienti che inseriamo in pentola servono a non farli annerire.

6) Cuocerli poco. A seconda di quanto grossi sono i pezzi di cardo che abbiamo messo a bollire dovranno cuocere dai 15 ai 40 minuti. Se i pezzi sono piccoli e ben puliti, specie all’esterno sulla zona più coriacea, probabilmente ve la caverete in poco tempo ma se i cardi presentano ancora molta della parte dura significa che dovrete tenerli più a lungo in acqua.

7) Non controllare la cottura. Basterà provare con i rebbi di una forchetta, se affondano significa che sono pronti per essere lavorati altrimenti necessitano ancora di altro tempo in acqua a bollire.

8) Friggerli o no? E qui non possiamo affermare che sia un errore farlo o non farlo. Dipende da quanto volete che il vostro piatto sia ricco. La vera ricetta prevede la frittura dei cardi. Ovviamente essa conferisce alla parmigiana un sapore delizioso ma è anche più pesante. In tal caso dovrete passarli prima nella farina e poi nell’uovo sbattuto, quindi immergerli nell’olio di semi bollente. Dopo averli lasciati scolare dovrete usarli per formare gli strati della parmigiana aggiungendo salsa di pomodoro, mozzarella e parmigiano. Quindi cuocere tutto in forno per almeno 20 minuti a 180°C.

LEGGI ANCHE –> Gli errori da non commettere quando si esegue la pulizia dei broccoli

Se vogliamo rendere la parmigiana di cardi ancora più ricca anziché la salsa di pomodoro possiamo sostituirla con un ragù di carne. Il risultato sarà superlativo.