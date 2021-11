I piumini firmati più caldi ed incantevoli dell’autunno inverno 2021 – 2022

Corti o lunghi, opachi o lucidi, rosa, bianchi o neri, i piumini in questo periodo accontentano quasi tutte ma quale scegliere? Se si sta cercando un capo caldo ma leggero e decisamente alla moda allora guardate la nostra selezione super firmata.

I piumini lunghi, i corti ed i più femminili di stagione

Tra i piumini lunghi va citato il modello di Miu Miu contraddistinto dalle linee ampie e dal design essenziale, realizzato in nylon tec, un innovativo tessuto tecnico. Nero opaco, è “arricchito dalla coulisse sul fondo e da una cintura che sottolinea la silhouette femminile”. Costa 2000 euro e chi potrà permetterselo lo avrà immediatamente inserito nell’accurata wishlist natalizia.

Restando su questa forma, ma con uno stile completamente diverso, Elisabetta Franchi punta tutto sul cappotto piumino in vela satin beige – cuoio e simil pelliccia bianco candido sull’ampio colletto (680 euro). Il binomio tra gli stili sportivo ed elegante, rispettivamente nella parte inferiore e in quella superiore, rende questo capo unico e riconoscibile tra mille.

Il più femminile tra i nuovi piumini corti è quello realizzato da Moncler, l’Holostee, esternamente in velluto rosa, con cappuccio, zip ton sur ton, lavorazione trapuntata orizzontale. Imbottito in piuma ha le pratiche tasche con cerniera. Costa 1550 euro.

In verde kaki, il piumino con motivo trapuntato a rombi, collo alto, tasche a filettone sul davanti e maniche lunghe, ha polsi antivento al fondo e tessuto antigoccia. La proposta di Max Mara farà senz’altro colpo sulle più sportive. Il prezzo è di 399 euro. Da portare con maglie a collo alto e jeans.

Per uno stile più rock, il piumino corto lucido Puffy Essential di Patrizia Pepe (368 euro) è l’ideale per i primi freddi della sera in città. Volumi soffici ed effetto cocoon con il nylon ultralight ed il collo avvolgente che si può anche staccare. Indossato con un pantalone nero (non in pelle, non siete Catwoman) o con un abito deciso, farete un figurone.

Da quando la comodità è diventata elegante e preziosa è un piacere uscire di casa anche con le temperature polari che però, purtroppo o per fortuna, tardano ad arrivare. Nel dubbio, meglio essere preparate e correre agli acquisti!

Silvia Zanchi