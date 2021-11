Anticipazioni Beautiful, guerra in famiglia: Hope e Brooke ai ferri corti

Beautiful anticipazioni americane: in famiglia Forrester la guerra è sempre dietro l’angolo. Hope e Brooke hanno un rapporto ai ferri corti. Ecco perché.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano per il mese di novembre.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

La guerra in casa Forrester è sempre dietro l’angolo. Stavolta tocca a Hope e Brooke. La figlia si ribella alla volontà della sua famiglia per il bene di Deacon, mentre Ridge decide di farlo sorvegliare.

Le nuove vicende saranno principalmente incentrate sul ritorno di Deacon, sulla decisione di Hope di frequentare il padre contro il volere della sua famiglia, sull’alleanza fra Sharpe e Sheila e sull’iniziativa di Ridge di far controllare Deacon.