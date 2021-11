Anticipazioni Una Vita: la perfida Natalia erede di Genoveva?

Una Vita anticipazioni: Natalia sarà l’erede di Genoveva Salmeron? Ecco tutto quello che succederà nei prossimi episodi

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Natalia sarà l’erede di Genoveva

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, scopriremo qualcosa di più sulla perfida nuova protagonista, Natalia (Astrid Janer).

Se avete avuto modo di leggere le nsotre anticipazioni sapete già che Natalia arriverà ad Acacias al fianco del fratello Aurelio (Carlos de Austria), un militare che avrà trovato un prestigioso impiego nell’ambasciata messicana della città. Figli di Salustiano, un vecchio socio di Marcos, i Quesada avranno come unico intento quello di vendicarsi dei Bacigalupe per alcuni problemi in cui avranno coinvolto il loro padre nel corso della battaglia, svolta in Messico, tra conservatori e ribelli del regime.

I due ragazzi entreranno dunque in scena in grande modo. Se da un lato Aurelio non esiterà a minacciare Marcos in più di un’occasione, Natalia avrà invece un atteggiamento decisamente più mite con Anabel.

La Bacialupe fidandosi della sua amica, le confesserà di avere iniziato a frequentare da poco Miguel, un affascinante avvocato nipote di Sabina (Ana Goya) e Roberto (Miguel Larranaga), i proprietari del Nuovo Secolo XX.

Anabel comincerà a capire che Natalia sta mentendo quando si presenterà, al fianco di Aurelio, alla festa nuziale del padre Marcos e di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Dato che la Quesada le aveva nascosto fino a quel momento che il fratello si trovava in città, la Bacigalupe eviterà di intrattenersi a parlare da sola con la confidente.

Tuttavia, dovrà fare i conti con un’altra interferenza da parte sua nella relazione con Miguel.

Infatti, trovando il pretesto per parlare da sola con Miguel, Natalia ne approfitterà per svelargli che Anabel in passato ha avuto diversi pretendenti che, bene o male, sono tutti “caduti” in qualche maniera.

A sorpresa, Miguel chiederà alla Quesada di non continuare con il suo discorso sottolineando che è giusto che sia la Bacigalupe a dargli certe informazioni. Nonostante ciò, il ragazzo si farà però influenzare.

Tutto ciò presagisce l’arrivo di un personaggio tosto e forte come quello di Genoveva Salmeron, la dark lady di Acacias non è più la sola.