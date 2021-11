Amici 21, arriva la conferma che tutti aspettavano: ma c’è il colpo di scena

Ad Amici 21 è arrivata la conferma che tutti sospettavano, ma non sono mancati i colpi di scena prima della messa in onda.

Amici 21 ha confermato ancora una volta lo strepitoso successo del format ideato e condotto da Maria De Filippi. Tant’è che il talent show è riuscito a far tornare a vincere canale 5 durante la sua messa in onda di domenica, evento che non accadeva più da qualche tempo.

Anche i brani dei cantanti scelti quest’anno stanno man mano scalando le classifiche dei pezzi più venduti del nostro paese. Segno che i docenti hanno scelto i talenti giusti su cui puntare. Per questo motivo ci siamo chiesti chi tra gli aspiranti artisti musicali sia riuscito a fare breccia nel cuore del pubblico nostrano. Così abbiamo lanciato sui nostri profili social un sondaggio, chiedendo agli utenti della rete di votare il proprio artista preferito e i risultati non sono di certo tardati ad arrivare. Ecco chi ha avuto la meglio del cast di Amici 21.

Chi è il cantante preferito di Amici 21 secondo il popolo del web

Prima di rivelare la classifica è opportuno fare alcune precisazioni. La prima che è questa classifica è stata stilata con l’intento di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che il pubblico ha di loro. Inoltre, in questo spazio, non troverete tutti i cantanti di quest’anno in quanto è una seconda parte della classifica. La prima, che vede protagonisti gli aspiranti artisti mancanti, la trovate tra i pezzi suggeriti poco più in alto.

Le varie posizioni, infine, sono state stilate attraverso una media di voti ricevuta, sia in positivo che in negativo, e trovate le relative percentuali in fondo a questo articolo. Detto ciò, scopriamo chi ha catturato l’attenzione del pubblico.

All’ultimo posto di questa classifica troviamo Alessandra Ciccariello. Purtroppo la sua voce e le sue esibizioni sembrerebbero non aver convinto il pubblico della rete, che hanno scelta di posizionarla tra i meno preferiti, ma nonostante ciò ha ancora tutto il tempo davanti, essendo molto giovane, per far cambiare loro idea. Poco più in alto, invece, troviamo la cantante Sissy appartenente al team di Lorella Cuccarini, che quest’anno ha debuttato come insegnante di canto e non più di danza.

Al terzo posto di questa classifica troviamo invece Albe, che ha fatto parlare, e non poco, non solo per le sue canzoni ma anche per la sua storia d’amore con la ballerina Serena. Al secondo posto, ed è qui che arriva il colpo di scena, visto che è stata una battaglia all’ultimo voto, troviamo Alex mentre chi è riuscito ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stato il figlio d’arte LDA.