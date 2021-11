Struccarsi in inverno non è mai stato così facile (ed economico)

Perché struccarsi in inverno è più complesso rispetto all’estate? La risposta è semplicissima: in inverno tendiamo a truccarci di più.

Questo significa che ogni giorno applichiamo e siamo costrette a rimuovere maggiori quantità di cosmetici e quindi a utilizzare maggiori quantità di prodotti struccanti. Questo stress chimico e meccanico a carico della pelle del viso potrebbe creare qualche problema, come irritazioni e desquamazioni.

A complicare ulteriormente le cose c’è anche il fatto che in inverno la pelle diventa più secca e più facile alle irritazioni. Se si ha già una pelle delicata in generale, l’inverno è la stagione in cui desquamazioni e arrossamenti sono all’ordine del giorno e potrebbero peggiorare a causa di una skin care inadeguata o troppo aggressiva.

Per questo motivo nella stagione fredda è necessario innanzitutto optare per prodotti struccanti il più possibile delicati e non schiumogeni, formulati possibilmente per essere delicati anche sulle pelli più sensibili.

In particolare, se anche in estate si soffre di pelle secca è fondamentale affidare il proprio demaquillage all’acqua micellare o al latte detergente e assolutamente non a gel, saponi e altri prodotti che generano schiuma. Il motivo è che i tensioattivi presenti necessariamente in questo tipo di prodotti per produrre la schiuma, oltre ai cosmetici rimuovono anche lo strato di sebo (già sottile) su cui la pelle secca può contare per assicurarsi morbidezza e protezione dagli agenti esterni. Anche le salviette struccanti sono da evitare perché contengono in genere prodotti detergenti molto aggressivi e concentrati.

Potrebbe essere utile, inoltre, rinunciare ai dischetti di cotone e optare per un altro sistema di applicazione e di rimozione dei prodotti per la detersione.

Evitare irritazioni: il must dello struccarsi in inverno

Nella maggior parte dei casi lo strumento principale per il demaquillage del viso sono i dischetti struccanti di cotone. Il motivo per cui in generale li acquistiamo è che appaiono al tatto morbidi e setosi, quindi perfetti per pulire la pelle del viso senza irritarla.

Bisogna tener presente che durante la stagione fredda la pelle non tollera particolarmente bene gli sfregamenti, quindi potrebbe arrossarsi facilmente se struccata con la stessa tecnica che adottiamo nei mesi estivi, soprattutto perché come già detto in inverno il trucco da rimuovere è di più, quindi si tende a sfregare più a lungo.

Fortunatamente esistono in commercio dei prodotti rivoluzionari per la skin care, molti dei quali davvero economici ed efficaci.

Le spazzole vibranti per la pulizia del viso sono uno dei ritrovati più moderni per la skin care. Si tratta di un prodotto non tropo diverso da uno spazzolino elettrico, con le sole differenze delle dimensioni (ovviamente una spazzola vibrante per la skin care è più grande) e per il movimento: la spazzola per il viso non gira su se stessa ma vibra, permettendo quindi di far agire le setole più in profondità.

Le spazzole di marca sono vendute con testine di tipo differente per eseguire diversi trattamenti viso, dalla pulizia approfondita al massaggio tonificante.

E per le pelli sensibili? Normalmente i prodotti di marca presentano almeno due testine a spazzola, una delle quali dotata di setole più morbide e sottili, quindi in grado di massaggiare la pelle senza irritarla.

Dal momento che le spazzole vibranti sono più efficaci dei dischetti la rimozione del trucco avverrà in un tempo molto più breve e quindi risulterà meno stressante per la pelle.

Inoltre, la rimozione delle cellule morte della pelle del viso faciliterà anche l’assorbimento dei prodotti di skin care, prodotti che devono essere scelti in maniera da rispondere nella maniera più efficace possibile alle specifiche esigenze della pelle del viso nella stagione fredda. Tra le altre cose, non variare i prodotti utilizzati durante l’estate può essere considerato uno dei 3 grandi errori di skin care che si commettono in inverno!