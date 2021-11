Meghan Markle va in TV e riesce a non far danni: un’intervista adorabile!

Meghan Markle ed Ellen DeGeneres sono grandi amiche: abitano vicine a Montecito e sono due delle donne più famose d’America.

Meghan è diventata famosa perché ha sposato un Principe, Ellen perché è uno dei personaggi televisivi apertamente gay più famosi della TV americana, amata (e premiata) anche dall’ex Presidente Barak Obama. Non stupisce quindi che le due si siano ritrovate in televisione e che Ellen abbia concesso a Meghan un’intera ora di show. Com’è andata? Benissimo (per fortuna)!

Quando Meghan Markle mette piede in televisione o viene ripresa da una telecamera qualcuno a Buckingham Palace telefona agli avvocati. Sarà un’esagerazione, ma non dev’essere molto distante dal vero dopo quello che è successo lo scorso Marzo.

Qualche mese fa, infatti, Meghan e Harry hanno rilasciato un’intervista a un’altra amica della coppia, la famosissima Oprah Winfrey (l’unica persona che Barbara D’Urso segue sui propri social!).

Nel corso di quell’intervista, definita giustamente un’intervista – bomba, la coppia ha rivelato tutte le difficoltà vissute nei mesi precedenti, soprattutto quando erano ancora parte della Famiglia Reale e si sono trovati in situazioni a dir poco imbarazzanti. All’epoca Harry affermò che un membro della Famiglia Reale aveva fatto un commento poco piacevole sul colore della pelle di Archie (che avrebbe potuto essere molto scura per un principe inglese) e Meghan aveva sostenuto dii non aver ricevuto alcun sostegno psicologico nel suo difficilissimo periodo a Buckingham Palace.

Fortunatamente la più recente apparizione di Meghan in televisione è andata molto diversamente!

Meghan Markle da Ellen: sorrisi, aneddoti e candid camera

Da qualche tempo sta circolando la voce che Meghan e Harry hanno cambiato consulente d’immagine e che stanno tentando in ogni modo di ricostruire un’immagine pubblica più serena e meno tormentata di quella che hanno diffuso negli ultimi anni.

Il fatto che Meghan Markle sia apparsa da Ellen potrebbe essere un passo importantissimo, necessario proprio nell’ottica di quel cambio di immagine a cui i Sussex starebbero lavorando.

Anche se si è fatta presentare come “Meghan, Duchessa di Sussex” e non come “Meghan Markle”, l’attrice ha deciso di offrire di sé un’immagine amichevole, semplice e spontanea.

Per cominciare si è prestata a una imbarazzante Candid Camera durante la quale era “guidata” da Ellen attraverso degli auricolari e si è comportata in maniera assolutamente bizzarra in mezzo alla strada, interagendo con i venditori di un mercatino.

Rientrati in studio, la Duchessa ha raccontato gli aspetti più intimi e più sereni della sua vita matrimoniale, come i tentati festeggiamenti di Halloween che sono andati malissimo in casa Sussex.

“Volevamo fare qualcosa di divertente per i bambini, ma abbiamo scoperto che non erano affatto interessati. Archie aveva un costume da dinosauro, ma è stato un dinosauro per cinque minuti!” ha raccontato Meghan divertita, spiegando che Lilibet, ancora troppo piccola per ribellarsi alle strane idee dei suoi genitori, era invece vestita come la puzzola di Bambi.

Meghan ha anche parlato di quanto sia difficile la vita da genitori quando si hanno due bambini. “Avere un solo figlio è un hobby, solo quando ne hai due cominci davvero a fare il genitore!” ha commentato la Duchessa, spiegando che Archie ha faticato un po’ ad adattarsi ai nuovi ritmi imposti dalla presenza della secondogenita. Inoltre Lilibet sta mettendo i dentini e quindi di notte in casa Sussex da giorni non si dorme gran che.

Meghan ha anche avuto modo di raccontare un divertente episodio della sua infanzia, quando voleva assomigliare a tutti i costi a Andy Mc Dowell, una famosissima attrice del tempo. Sua madre Doria la portò dal parrucchiere, che le tagliò i capelli in un elegante caschetto corto.

“Nessuno però mi aveva spiegato che avendo capelli etnici la mia acconciatura non sarei mai stata come Andy McDowell in 4 Matrimoni e un Funerale”.

“Quando andai a scuola i miei compagni dissero che assomigliavo a Krusty il Clown dei Sipson!”. Le cose non sono molto cambiate da allora: Meghan continua a odiare i suoi capelli “etnici” (non si diceva “afro”?) e li stira in continuazione per farli assomigliare a quelli delle donne bianche.

Quello dei capelli non è l’unico episodio del passato che la Duchessa ha raccontato durante l’intervista. Ha spiegato per esempio che il suo arrivo negli studi televisivi oggi è molto differente da quello di tanti anni fa, quando partecipava a ogni audizione possibile pur di diventare un’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duchess of Sussex (@meghanmarkle__duchess)

“Avevo questa macchina molto vecchia, che praticamente viveva di vita propria” ha spiegato Meghan. “A un certo punto la chiave ha smesso di aprire la portiera, quindi per entrare e uscire dalla macchina ero costretta ad aprire il portabagagli e strisciare fino al posto del guidatore”. Per eseguire queste umilianti operazioni Meghan si rifugiava nel parcheggio sul retro degli studios, il più lontano possibile dall’entrata dove tutti avrebbero potuto vederla. “Oggi le cose sono molto diverse” ha ribadito la Duchessa alla fine, come a far notare l’enorme scalata al successo che è stata in grado di compiere in questi ultimi anni.

