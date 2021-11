Amici 21, il risultato conferma tutto: la vittoria è solo sua!

Amici 21 si è rivelato essere un vero e proprio successo per Maria De Filippi, ma i voti confermano la vittoria del cantante!

Amici 21 ha debuttato da qualche mese, anche in anticipo rispetto alle passate edizioni, ma si è rivelato essere già un successo. Il pubblico del piccolo schermo è pazzo del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 e giorno dopo giorno i suoi allievi diventano i beniamini dei telespettatori.

Basti pensare, infatti, che il programma è riuscito a far trionfare Mediaset durante la sua messa in onda, la domenica e non più il sabato pomeriggio, dato che non accadeva da qualche stagione. Per questo motivo siamo curiosi di sapere che cosa ne pensano gli utenti della rete dei concorrenti scelti quest’anno. Così sui nostri profili social abbiamo lanciato un sondaggio, chiedendo loro di votare il proprio concorrente preferito per quanto riguarda la categoria canto e i risultati non si sono di certo fatti attendere.

Ecco chi è il cantante più votato di Amici 21.

Chi è il miglior cantante ad Amici 21 di Maria De Filippi

Prima di rivelare la classifica, è opportuno fare alcune precisazioni. La prima è che in questa classifica non troverete tutti i concorrenti di quest’anno per la sezione canto, ma soltanto la metà. Questo perché è la prima parte del sondaggio e la seconda verrà pubblicata nei prossimi giorni a venire sempre sulla nostra testata. La seconda è che questo pezzo non ha alcun scopo di voler influenzare il giudizio del pubblico nostrano, in quanto è stata redatta soltanto per intrattenere gli utenti della rete e nulla di più.

Le varie posizioni, invece, sono state stilate mediante una media di voti, sia in positivo che negativo, ricevuti e trovate le relative percentuali in fondo all’articolo. Detto questo, scopriamo subito chi è riuscito a trionfare.

All’ultimo posto purtroppo troviamo un concorrente che questa settimana è finito in sfida e, qualora non dovesse riuscire ad avere la meglio, potrebbe lasciare la scuola. Stiamo parlando di Tommaso Cesena, che il pubblico della rete che posizionato in fondo a questa classifica. Poco più in alto di lui, invece, ma davvero di poco, troviamo Simone Russo.

Al terzo poso, medaglia di bronzo, troviamo Nicol Castagna, che proprio nelle scorse ore si è raccontata a cuore aperto a Rudy Zerbi, rivelando di voler ritrovare la carica che aveva all’inizio del suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Medaglia d’argento, invece, per Rea, che sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore degli utenti del web, ma chi ha conquistato il primo posto in questa prima parte della classifica? La medaglia d’oro va a Luigi Strangis.